El conmovedor saludo de cumpleaños de Will Fretes a Marilina Bogado

Hoy, 17 de agosto, la cantante Marilina Bogado está de cumpleaños y su esposo Will Fretes le dedicó unas emotivas líneas. “Dios me ha bendecido con un año más a tu lado y no puedo estar más agradecido con él por permitirlo y contigo por amarme como lo haces”, escribió el músico.