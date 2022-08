Paola Revelli, de paseo por Las Vegas

Paola Revelli disfruta de unos días a puro relax y diversión en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Y desde allí comparte con sus más de 100 mil seguidores su recorrido por la ciudad considerada La capital del entretenimiento mundial.

Diosa guaraní

La mediática Paola Revelli se pasea por Las Vegas, famosa por sus casinos y su vida nocturna que no para. Así, la diosa guaraní posó feliz junto al famoso cartel de bienvenida “Welcome to Fabulous Las Vegas, Nevada” y mostró su escultural figura frente al The Mirage Hotel & Casino.

Y, por supuesto, no podía faltar la visita al icónico hotel casino Caesars Palace, donde Paola Revelli se fotografió con los edificios de temática romana de fondo.

Siempre viajera

A Paola Revelli le encanta viajar y conocer nuevos lugares. Así ya estuvo en Francia, Inglaterra, México, Brasil, España, Argentina y, por supuesto, ya recorrió varios rincones de Estados Unidos, pero en este último viaje quedó encantada con Las Vegas, por lo que vemos en sus redes sociales.