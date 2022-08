Denise Hutter, en la dulce espera: “Fue un bebé súper buscado”

Denise Hutter nos sorprendió con una tierna noticia: será nuevamente mamá. Y para conocer más detalles de su dulce espera, ABC Digital conversó con la periodista de ABC TV Y ABC FM.

“Llegué a creer que ya no iba a poder volver a ser mamá”

La primera pregunta fue cómo se sienten con su novio Aldo Franco ante esta tierna noticia. Con su característica sonrisa, Denise nos dijo: “Muy emocionados y agradecidos, fue un bebé súper buscado. Por un momento llegué a creer que ya no iba a poder volver a ser mamá”.

¿En qué momento de tu vida llega este embarazo?, fue nuestro siguiente requerimiento y Denise Hutter aseguró: “Me encuentra en un momento que por un lado es de mucha estabilidad, tanto en mi relación de pareja como en lo que a mi trabajo se refiere, porque ya llevo unos años en ABC TV y hace unos meses cumplí mi sueño de volver a la radio; pero por el otro también llega en un momento en el que planeábamos avanzar lentamente con la construcción de nuestra casa... ¡Y ahora hay que acelerar todo porque de pronto hay fecha tope!”.

El baby nacerá entre febrero y marzo del 2023

“Estoy de 12 semanas, así que lo esperamos para fines de febrero o principios de marzo del año que viene”, expresó feliz Denise Hutter con respecto a la llegada de su segundo hijo, pues ya es mamá del pequeño Ignacio Galeano Hutter, quien en breve cumplirá cinco años.

Y sobre los siempre presentes antojos en el embarazo, Denise Hutter nos contó: “Recuerdo que con Ignacio mis antojos eran de comida súper sustanciosa: quería soyo con tortillitas, vori vori... Este embarazo me dio súper diferente: quiero licuados de frutas y cualquier cosa que lleve frutillas”.

¿Molestias? “Ninguna, aparte del cansancio extremo. Está siendo un embarazo súper tranquilo, pero a las 5 de la tarde llego a casa con ganas de bañarme y acostarme a dormir hasta el día siguiente. No puedo porque es mi momento de disfrute con Ignacio, pero ganas no me faltan”, expresó entre risas Denise Hutter.

Los tuyos, el mío, y ahora llegará “el nuestro”

Denise Hutter es mamá de Ignacio y Aldo Franco es papá de Thiago y Lucas. ¿Ya soñaban tener un hijo juntos?, consultamos a la conductora de Ensiestados y sin vueltas confesó: “La verdad que sí, buscamos este bebé desde setiembre del año pasado. Inclusive, hace poco llegué a hacerme estudios para ver si todo estaba bien, y el doctor encontró que mi reserva ovárica era bajísima, muy inferior a la que debería tener a esta edad. Nos recomendó un tratamiento de fecundación in vitro, pero el costo era muy elevado para nosotros que estamos construyendo la casa, así que decidimos esperar... ¡Y un mes después nos sorprendió el resultado positivo!”.

En la familia ensamblada que formaron Denise Hutter y Aldo Franco ya hay tres varones, por eso quisimos saber qué tal está la presión de los familiares y amigos pidiendo una nena. “¡Uff, intensa! ¡Antes de tener a Ignacio siempre soñé con ser mamá de una nena, pero ahora que sé lo que es ser mamá de un varón, la verdad que me encantaría tener otro! Pero en mi familia son puros varones, hasta mis sobrinos, así que nos presionan mucho con la nena. Una tía hasta nos regaló un vestidito y nos dijo que si es varón llevemos a una modista y transformemos como podamos, pero que ella vio ese vestido y quiso regalarnos”, reveló Denise Hutter.

Ignacio pidió una hermanita

El primer hijo de Denise, el dulce Ignacio, está feliz y ansioso con la noticia que será hermano mayor, nos dijo su mami. “Hace meses que pedía una hermanita (él también dice que quiere que sea nena). Los celos le dan esporádicamente, cada tanto me pregunto si lo voy a seguir queriendo igual, o me pide que me acueste a su lado hasta que se duerma siendo que él últimamente dormía solo sin problemas. Cosas así, pero mayormente son comentarios positivos”, señaló la periodista.

El futuro hogar de los Franco-Hutter se agrandará

Y como Denise Hutter y Aldo Franco empezaron hace unos meses la construcción de su casa propia, preguntamos a la conductora de ABC TV si ahora agregarán una habitación al futuro hogar. “Síii, así mismo. De hecho, que mi prima es la arquitecta que está llevando adelante la obra, y a la familia le contamos del embarazo mostrándole a ella un plano de la casa junto con la ecografía y diciéndole: ‘Vas a tener que agregar una habitación más’. Cuando entendió lo que pasaba se rió, nos abrazó ¡y ahí mismo se puso a modificar el plano!”, señaló Denise Hutter antes de despedirse de ABC Digital.