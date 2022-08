Maelia Salcines, la Reina del Público, se refirió a su paso por Reinas del Paraguay

El pasado viernes se llevó a cabo el certamen de belleza Reinas del Paraguay donde fueron elegidas las nuevas Miss Universo Paraguay, Miss Mundo Paraguay, Miss Internacional Paraguay y Miss Tierra Paraguay y Maelia Salcines, quien fue elegida como Reina del Público habló al respecto en sus redes sociales.

Salcines, se presenta en su cuenta de Twitter como Miss Universe Paraguay 2022 del Público y con el texto: “Una paraguaya nunca se rinde”. La joven que nació en Fernando de la Mora y creció en Texas, Estados Unidos (EE.UU.), junto a sus padres adoptivos, fue una de las favoritas tanto del público como de los missólogos.

Y si bien se esperaba que ganara alguno de los cetros principales de la noche de Reinas del Paraguay, se quedó con los títulos Reina del Público y Mejor piel.

“Les dije muy claro que mi español no era el mejor”

En su cuenta de Twitter, Maelia Salcines reveló algunos detalles de su paso por el certamen. “Cuando hablé con la organización antes de decidir competir, les dije muy claro que mi español no era el mejor. Y dijeron que estaba bien porque en los concursos internacionales necesitaban a alguien que hablara muy bien inglés”, comenzó explicando.

“También me dijeron que tendría un tutor de español disponible y ni una sola vez recibí ayuda con ello. No solo a mí, sino a las chicas, también se nos prometió tener ayuda con su inglés, y solo tenían una clase. Sé que estábamos muy ocupados con las actividades y preparándonos para la competencia que no teníamos mucho tiempo para eso”, expresó.

“Por mucho que me encantó la coreografía y aprender ese baile por el que Carlos trabajó tan duro enseñándonos (lo amo y fue un placer de conocerlo), hubiera sido mejor tener ese tiempo para mejorar nuestros idiomas. Solo es mi opinión”, escribió en Maelia Salcines en sus redes.

“Estoy muy feliz de haber vivido mi sueño”

Además, la Reina del Público aseguró: “Y no odio a la organización ni les deseo ningún daño. Estoy muy agradecida por esta experiencia que me han dado porque estoy muy feliz de haber vivido mi sueño de competir por nuestro país. Siempre le voy a dar las gracias por darme esta oportunidad”.

“Si no fuera por esta oportunidad, nunca habría estado tan feliz de haberos conocido a todos. Apreciaré para siempre esta experiencia y nunca olvidaré todo el amor que me han dado. Gracias Reinas Del Paraguay, me han cambiado mi vida para mejor”, finalizó Maelia Salcines.