Qué dijo Mirtha Legrand sobre la muerte de la Reina Isabel

Mirtha Legrand a sus 95 años se mostró dolida y sorprendida tras la partida de la Reina Isabel II de Inglaterra. Así lo aseguró en una conversación con la revista Gente de Argentina, tras el fallecimiento de la mujer que estuvo 70 años en el poder real británico.

“Yo la sigo desde que asumió el reinado”

“Estoy muy dolida. Me sorprendió mal. Yo sabía, había leído algo que no estaba muy bien de salud, pero me dio tantísima pena, muchísima pena, porque yo la sigo desde que asumió el reinado. 25 años tenía, 70 años reinó”, expresó Mirtha Legrand con respecto a la muerte de la Reina Isabel II.

“Ella siempre estaba con sus mocasines y su carterita. El famoso sombrero”, recordó Mirtha Legrand sobre el look característico de la monarca fallecida ayer.

“No me puedo olvidar que en la Guerra de las Malvinas ella estaba reinando”

Mirtha Legrand en otro momento de la nota con la revista Gente también destacó que durante el reinado de Isabel II se desarrolló el conflicto bélico entre Argentina e Inglaterra.

“Fue una gran reina, pero no me puedo olvidar que en la Guerra de las Malvinas ella estaba reinando. No lo puedo olvidar”, destacó la diva de la tevé argentina Mirtha Legrand.