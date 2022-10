Darío Ibarra, un apasionado del periodismo deportivo

Darío Ibarra es un apasionado del periodismo deportivo y a los 13 años ya dio sus primeros pasos en los medios. Hoy, el hombre de prensa forma parte de ABC Noticias, junto a Sara Moreno y Jennifer Caballero, por ABC TV, y también está en el team ABC Motor 360, tanto en la pantalla chica como en la radio. Mientras que los sábados lleva adelante El Polideportivo, por ABC Cardinal, y también escribe para el diario ABC. Pero eso no es todo, pues desde ayer sábado 1 de octubre Darío Ibarra también presenta un resumen de cada jornada de los Juegos Suramericanos, por ABC TV.

Lo primero que quisimos saber es hace cuánto se dedica al periodismo deportivo y Darío Ibarra nos respondió: “Uffs. Hago periodismo desde los 13 años. Arranqué de muy chico, en mi ciudad, Paraguarí. En un canal y una radio de Paraguarí, con Luis Escobar y Roque Ferreira, quienes me abrieron las puertas y a quienes estaré eternamente agradecido. Si esa oportunidad no existía, no sé qué hubiera ocurrido. Quizás haya sido veterinario. No lo sé”.

¿Cómo nació tu pasión por esta rama del periodismo?, fue nuestro siguiente requerimiento y Darío Ibarra nos reveló: “El propulsor fue el automovilismo. Veía las coberturas de carreras y comencé a sentir el gusto por el oficio. Pero desde que empecé en este oficio, siempre fue fútbol, recién en este 2022 pude hacer automovilismo. Desde antes de la pandemia también, en un medio como ABC, fui internándome en otros deportes, que tienen mucha historia, pero que no siempre ocupan las principales portadas”.

Darío Ibarra presenta un resumen diario de los Juegos Suramericanos

Desde ayer sábado 1 de octubre y hasta el sábado 15, la completa cobertura de los Juegos Odesur la podrán encontrar en todas las plataformas de ABC. Al respecto, Darío Ibarra dijo: “Es un evento único, el más importante que Paraguay recibe en la historia. Ni la Copa América de 1999 está a la altura. En ABC TV tendremos un resumen diario, desde el 1 al sábado 15, de 20:45 a 21:00, sobre cada jornada de los Juegos Suramericanos, principalmente enfocándonos en los atletas paraguayos”.

“El periodismo cambió”

Darío Ibarra está en la en la tevé, la radio y en el diario, es un periodista multiplataforma. ¿Cómo te sentís ante este desafío y cómo manejás tus tiempos? “Es maravilloso, es un gusto. Tiempo siempre hay porque es una cuestión de disciplina, de rutina, que, aunque a veces cuesta, hay que respetar, transformarla en un hábito. La organización es clave, considero el punto de partida para congeniar todo. Hoy día una entrevista, un artículo, una noticia no puede solo quedarse o ser para una plataforma, debe ser para todas. El periodismo cambió y cuando estás capacitado para cada plataforma, es más fácil, expresó el comunicador.

Y al preguntarle qué le gusta más, hacer radio, estar en la pantalla chica o escribir para el diario, Darío Ibarra contestó rápidamente: “Te soy sincero. Donde nadie me vea. Soy muy tímido, de bajo perfil. Si puedo esconderme, lo hago, pero como mencioné en la respuesta anterior, hoy un medio es un conjunto de plataformas. Pongo el mismo empeño en todas las plataformas. Soy feliz en todas. Uno no puede estudiar o trabajar solo para estar en radio, tevé o digital. Ese tiempo de periodismo creo que lentamente está terminando”.

“El punto más alto es haber llegado a ABC”

Y sobre las satisfacciones que le ha dado el periodismo deportivo Darío Ibarra aseguró: “La principal satisfacción es trabajar en lo que me gustó desde chico y para lo que estudié. Estuve cerca, muy cerca, de ir al cursillo de ingreso a Veterinaria. Dije no y me mantuve en que haría lo que a mí me gustaba. No me arrepentí. Y sin dudas que el punto más alto es haber llegado a ABC. No sé si es el techo, pero me ha enseñado bastante”.

“A veces digo que no hay más nada, pero siempre hay algo diferente, aparecen ideas nuevas cada día. Me exijo mucho, soy autocrítico, me enojo cuando me olvido cosas, me equivoco, cuando no anticipo. Y eso me permitió un crecimiento profesional y personal muy grande en comparación al primer día que llegué”, confesó Darío Ibarra a ABC Digital.

Por último, preguntamos a Darío Ibarra si tiene algún sueño a nivel profesional y él nos dijo reflexivo: “Escuché y tardé en entender una frase ‘El soñador nunca llega’. Primero la entendí mal, pero luego la comprendí. Nunca hay un techo, cuando lográs un objetivo, te aparecerá o buscarás otro mejor, más grande. Creo que por eso no tengo uno en particular. Sí me encantaría estar transmitiendo in situ en un Mundial, en los Juegos Olímpicos, pero creo que después buscaré más. Siempre habrá otra meta”.