Maluma, muy agradecido con Marc Anthony

Maluma mostró el afecto y el cariño que le tiene al cantante salsero en pleno escenario, durante un show que ambos brindaron en Quito, Ecuador. El intérprete de Felices los 4, expresó ante el público presente en el estadio Atahualpa: “Gracias a Marc Anthony hoy yo soy el artista que soy, de verdad”.

“Gracias por enseñarme el camino de la vida y no el de la música. El de la música está escrito, lo que tú me has enseñado es de corazón”, destacó Maluma antes miles de personas que llegaron hasta el icónico estadio de Quito para escucharlos cantar.

Lea más:

“Te amo con toda mi alma. Muchísimas gracias por ser parte de mi vida y por enseñarme tantas cosas”, dijo emocionado Maluma para luego abrazar a Marc Anthony, quien se presentó en Ecuador en el marco de su gira llamada Viviendo Tour.

Lea más: Maluma lanza "Junio", una oda romántica que presentó en los Billboard

Maluma y Marc Anthony, muy bien acompañados

Maluma llegó a Ecuador con su novia Susana Gómez y Marc Anthony lo hizo con su prometida Nadia Ferreira.

Anoche, Maluma y Marc Anthony volvieron a presentarse en el escenario del estadio Alberto Spencer, en Guayaquil. Y mientras el puertorriqueño cantaba, a un costado del escenario lo acompañaba su inseparable amor, Nadia Ferreira, y también Maluma con su enamorada. Es más, en pleno show, Marc Anthony se quitó sus anteojos y los lanzó a manos de la villarriqueña, quien siempre está a su lado.

Lea más: Nadia Ferreira celebra los 54 años de su amado Marc Anthony

El salsero y el reguetonero son muy buenos colegas y amigos. Marc Anthony y Maluma se llevan de maravillas, y al parecer sus novias, Nadia Ferreira y Susana Gómez también estarían forjando una linda amistad.