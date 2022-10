Los RBD se reencontraron en la boda de Maite Perroni

La boda de Maite Perroni con el productor de tevé Andrés Tovar fue la excusa perfecta para que los exintegrantes del grupo de pop mexicano RBD y protagonistas de la telenovela Rebelde se juntaran luego de varios años.

Los RBD se mostraron felices con el reencuentro

Los cantantes y actores Anahí, Christian Chávez y Christopher Uckermann estuvieron presentes en la unión matrimonial de Maite Perroni y al culminar la ceremonia participaron de una fiesta al aire libre. También Angelique Boyer y Sebastián Rulli fueron a la boda para felicitar a Maite y su flamante esposo.

El reencuentro de los protagonistas de RBD llenó de recuerdos y emociones a sus seguidores de las redes sociales.

Lea más: Cristiano llegó a los 700 goles a nivel de clubes y agradeció a su familia y a sus fans

En plena fiesta de boda, los exintegrantes de RBD se abrazaron, formaron un círculo entre los demás invitados y cantaron canciones de la telenovela Rebelde (2004) y otros éxitos de la banda que se separó en 2009.

Los ausentes fueron Dulce María y Alfonso Herrera, quienes no pudieron asistir debido a compromisos personales asumidos con anterioridad.

Lea más: Maluma, muy agradecido con Marc Anthony

Anahí: “Los amo hermanos del alma”

La bella Anahí, una RBD presente en el casamiento, se mostró feliz en su cuenta de Instagram, donde cosecha 10 millones de seguidores, y compartió imágenes del reencuentro con sus colegas y amigos, en la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar.

“¡¡¡Qué nostalgia!!! Los amo hermanos de alma. ¡Que regalote al corazón abrazarnos fuertísimo! Nos faltan dos, Dulce María y Alfonso”, destacó Anahí.

En otro posteo, Anahí felicitó a la nueva integrante del club de las casadas, Maite Perroni. “¡Cuánto celebro tu felicidad! No te imaginás lo que hoy se llenó mi corazón. Verte feliz me hace taaaaaan feliz. ¡Te merecés todas las alegrías de este mundo! ¡Te amo!”, expresó la ex RBD, quien finalizó emocionada: “Y amo esto tan grande que nos une y que el tiempo solamente fortalece más y más. Gracias por hacerme parte de este día tan especial. ¡Muchas felicidades!”.