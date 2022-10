Nadia Ferreira y Marc Anthony agrandaron su familia

Emocionados y muy felices, Nadia Ferreira y Marc Anthony compartieron una tierna noticia con sus miles de seguidores de las redes. En una publicación conjunta, la Miss Universo Paraguay 2021 y el cantante puertorriqueño expresaron: “Les presentamos al nuevo miembro de la familia, Blue Muñiz Ferreira”.

El hijo perruno de Nadia Ferreira y Marc Anthony ya tiene Instagram

El hijo perruno de Nadia Ferreira y Marc Anthony es un pomeranian y hasta ya tiene cuenta propia en Instagram, donde se lo encuentra como Blue Muñiz Ferreira.

“Hello Instagram, My name is Blue… nací el 16 de julio del 2022 y soy el bebé más juguetón, inteligente y consentido por mis papis”, así se presenta la nueva mascota de Nadia Ferreira y Marc Anthony en su cuenta de la camarita, donde en solo horas Blue ya cosecha más de 10 mil seguidores.

Y, obviamente, una de las primeras seguidoras de Blue es la mamá de Nadia Ferreira. “Hermoso de abuela”, escribió Ludy Ferreira en el primer posteo del nuevo miembro de la familia Muñiz-Ferreira.