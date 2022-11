¡Pabla Thomen pasó por otro gran susto!

Pabla Thomen contó esta mañana que pasó por otro gran susto el finde, en su casa de Chile. Tras vivir momentos que la exmodelo calificó como “lo más terrorífico de mi vida”, en el vuelo 1325 de Latam, que tuvo un aterrizaje forzoso en medio de una tormenta y hasta perdió un motor, la exmodelo compatriota nuevamente pasó por un sobresalto con su adorado hijo perruno Chiruzo.

“Los quebrantos y sustos vienen todos juntos. No es hasta que te recuperes de uno para que llegue otro. El fin de semana se enfermó de golpe mi partner, Chiruzo. Como ando con pensamientos trágicos después de lo que me pasó, también acá pensé que llegaba su momento”, comenzó relatando Pabla Thomen en su cuenta de Instagram.

Luego, la exmodelo continuó: “Le cargué en brazos hasta su cucha donde le recosté para que descansara. Nos quedamos un buen rato acostados los dos en su colchoncito (herencia de Almi). Me acordé que me gustaba hacer eso cuando era un cachorrón, acostarme en su cucha abrazándolo y jugando, pero esta vez era diferente. Estaba quieto, lejos de aquel cachorro que no dejaba pasar la oportunidad para mordisquearme por invadir su territorio. Aceptaba con gusto compartir su espacio y el momento. Su cuerpo temblaba levemente”.

Pabla Thomen a Chiruzo: “Gracias por curarme el corazón”

Pabla Thomen además expresó cuáles fueron las palabras que dijo a Chiruzo en ese momento de angustia: “Fuiste el único ser que nunca me decepcionó en esta vida’, ‘Gracias por ser mi partner’, ‘Gracias por curarme el corazón’, eran las frases que le decía mirándole a los ojos, los cuales reflejaban cansancio y dolor”. “Un mes como este, mamá partió de este mundo, hace 11 años. También es la misma edad que mi perro tiene. Llegó a mi vida cuando mi corazón estaba roto, hace casi 11 años cuando apenas era un cachorro de meses. Pensé que este mes también él elegía para partir. Gracias a San Roque, no”, escribió más aliviada después del susto que pasó el fin de semana.

“Sus años ya le pesan, tanto así que lo llevé cargando hasta el vehículo e irnos a la veterinaria. Mi susto fue desapareciendo y mi alegría resurgía cuando la doctora, después de la ecografía, dijo que tenía dolor de panza”, contó más tranquila Pabla Thomen, quien además reveló que su hijo perruno está tomando “una pila de medicamentos” y está pendiente un análisis de sangre. “¡Hay Chiruzo para rato!”, finalizó destacando Pabla Thomen junto a la tierna postal de su amigo fiel y su hija Alma.