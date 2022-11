Annita Schaerer, la bailarina paraguaya que causó furor en el concierto de Bad Bunny

Annita Schaerer es bailarina profesional y asistió al único concierto que Bad Bunny brindó en nuestro país. Ella fue con sus hermanas y amigas, y no imaginó que sería una de las protagonistas de la noche.

“Bailo desde que tengo uso de razón”, nos dijo entre risas para luego contar: “Pero de manera profesional me dedico a esto hace como 10 años, entre tomar clases, viajar a workshops, y bailar con artistas nacionales e internacionales”.

Al consultarle si soñó alguna vez bailar con un artista tan famoso, Annita Schaerer expresó sin vueltas: “Ese es mi mayor sueño, siempre lo fue y de muchos de mis colegas. Ya tuve la dicha más de una vez, pero en esta oportunidad fue con el mero mero del género urbano (risas), ¡y es un sueño que voy a seguir cumpliendo!”.

Annita Schaerer se acercó al escenario de Bad Bunny “cuando todos estaban distraídos”

Y, por supuesto, quisimos saber cómo hizo Anna Schaerer para conseguir lo imposible subir al escenario y bailar con el mismísimo Bad Bunny en una olla abarrotadísima.

“Busqué la forma de ir hasta enfrente en un momento donde todos estaban distraídos (que fue cuando él volaba con su palmera). Pero mi intención real era ver el show de los bailarines más de cerca, soy muy fanática de ellos también, y desde donde yo estaba se veía muy poco”.

“Entonces, ahí él baja y empieza a pedir una bailarina a lo que yo como loooca me pongo a gritar: ‘Yooo, yo bailooo’, y las personas que estaban alrededor mío empezaron a señalarme y hacerme el aguante”.

Lea más: Bailarina de Bad Bunny cuenta lo que aprendió a decir en guaraní

Luego, Annita Schaerer siguió relatando: “Un muchacho me dijo: ‘¿Querés que te suba al hombro?’. ‘Síii, por favor’, le dije y me subió. Ahí ya me ven las bailarinas de Bad Bunny y después él procede a decir ‘La de verde’. Solamente feliz”.

¿Qué significó para vos esa experiencia?, preguntamos a la bailarina Annita Schaerer.

Y ella respondió: “Para mí esta experiencia vivida significó demasiado, viéndolo desde que es realmente mi sueño bailar en tour con artistas de esa magnitud. Sé que es el sueño de muchos de mis colegas y yo sentía que estaba cumpliendo el sueño de todos nosotros que trabajamos con nuestro baile y me sentí responsable de bailar, de reventar tarima”.

“Y conocer a sus dancers, bailar con ellos, intercambiar palabras, que ellos me digan ‘Bailás muy bonito, bailás increíble’, que vean que hay talento en nuestro país… ¡Qué experiencia maravillosa!”, destacó Annita Schaerer.

El apoyo incondicional de su familia

Los familiares de Annita Schaerer son sus más incondicionales fans, desde su hija y su marido, hasta su mamá, quien es la encargada desde siempre de prepararle sus trajes.

Lea más: Euforia latina con Bud Bunny

“Están felices conmigo, ellos saben que esto lo soñé desde pequeña, en mi casa armando shows y obligándoles a que me vean (risas). Mis hermanas, ellas son mi apoyo constante, mi motivación, son las que me dan ese impulso las que me dijeron ‘¡Andante!’, vamos a poner un punto de encuentro después… Ellas son mis pilares… Mi mamá que las banca todas desde que soy pendeja (la que me hizo el hermoso outfit) y mi papi que lo hizo todo desde arriba”, señaló Annita Schaerer a ABC Digital.

“También mi pequeña bebé y mi marido (que baila conmigo, ambos somos bailarines profesionales). Él es mi motivación más grande, el que todos los días me impulsa diciendo todo lo que puedo lograr y todo lo que soy. Hoy está disfrutando este momento conmigo como si fuera de él”, reveló feliz.

Agradecida con las personas que sin conocerla la ayudaron a cumplir su sueño

Y antes de despedirse de ABC Digital, Annita Schaerer se mostró agradecida con el público que la ayudó esa noche en el concierto de Bad Bunny para cumplir su sueño.

“Quiero agradecer enormemente a esas personas que estaban cerca y me apuntaron, que confiaron en mí sin conocerme, a ese chico que se ofreció a subirme al hombro para reventar ese stage y a toditas las personas que están tan felices conmigo, que me envían sus mensajes y sus hermosas vibes… ¡Esto no va a parar, de acá en adelante a seguir cumpliendo los sueños!”.