El paraguayo Félix Gamarra se ubicó en el top 3 del Míster Grand International

Félix Gamarra representó a Paraguay en el Míster Grand International 2022 que tuvo lugar en Porto Alegre, Brasil, y logró ingresar al top 3 del certamen.

Representantes de más de 25 países participaron del concurso que tuvo como ganador a Gil Raupp, de Brasil, quien fue electo Miss Grand International 2022. Mientras que Cheick Yans, de Guinea, se ubicó como primer finalista y nuestro compatriota Félix Gamarra quedó en tercer lugar.

Félix Gamarra: “Hice el esfuerzo de dar lo mejor”

El bailarín y licenciado en Comunicación Félix Gamarra utilizó su cuenta de Instagram para escribir unas líneas sobre su participación en el certamen internacional.

“Segundo finalista Categoría Míster del Míster Grand International. No es seguro el resultado que todos los que me apoyaban y acompañaban desde el primer momento esperaban, pero puedo decirles que hice el esfuerzo de dar lo mejor en toda la competencia”, comenzó expresando Félix Gamarra para luego continuar: “Soy súper autocrítico y estoy súper contento con el trabajo que realicé, en cada salida, en cada escenario, de principio a fin. Como les digo, no tengo dudas de haber puesto la garra guaraní”.

Nuestro compatriota Félix Gamarra además destacó: “Lo veía en la final desde el primer momento, sin dudas. Felicidades amigo Gil Raupp. Tal vez me esperaba un frente a frente entre nosotros, pero las competencias son así, tienen un poco de todo, y debemos aceptar el resultado”.

“Aquí tienen un Félix Gamarra que salió a luchar persiguiendo sus sueños, a pesar de la edad, a pesar de la apariencia, hizo oídos sordos y salió a mostrar que ‘El que quiere, puede’. Gracias a todos por tanto amor”, finalizó el paraguayo que quedó en el top 3 del Míster Grand International.