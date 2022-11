Maga Páez y Patricio Escobar, una década de puro amor

Maga Páez y Patricio Escobar comenzaron su noviazgo el 16 de noviembre de 2012, aunque según había contado la influencer ya llevaban saliendo una semana. Pero como el primer beso se dio de sorpresa, Maga no recuerda si fue antes o después de la medianoche, así que los tortolitos celebran su aniversario en dos fechas, el 16 y 17 de noviembre.

Así, hace unos días la mediática pareja cumplió 10 años de haber empezado su historia de amor que hoy ya tiene dos hermosos frutos: Bautista (2) y Baltasar (1). Y para festejar esta primera década juntos, Maga Páez y Patricio Escobar armaron sus maletas y se escaparon rumbo a la Riviera Maya, donde pasaron cinco días de una nueva luna de miel.

Maga Páez a Patricio Escobar: “Te amo, mi complemento perfecto”

“Disfruté y ahora disfruto aún más de nuestro amor, a punto de cumplir 10 años. Te amo, mi complemento perfecto”, expresó Maga Páez horas antes de su aniversario con Patricio Escobar.

“¿Cómo me veía en 10 años?”, se preguntó Maga Páez en otro posteo y ella misma se respondió feliz: “Nunca pensé, jamás esperé demasiado de nadie. Sin embargo, Dios siempre me dio mucho más de lo que imaginaba. Lo que vivimos, las bendiciones que tenemos no merecemos, es pura gracia. Y agradecemos por estos años y pedimos sabiduría para seguir, y sobre todo que nunca nos falte la fe”.

Cinco años de matrimonio y dos tiernos hijos

Tras cuatro años de noviazgo, Silvana Magalí Páez Benítez y Patricio Escobar Sapena unieron sus vidas en matrimonio el 26 de agosto de 2017 en una recordada ceremonia realizada en la iglesia Más Que Vencedores, que fue transmitida en vivo a través de las redes sociales de Maga.

Aquella noche de boda, la bella novia Magalí Páez lució un vestido escote halter y corte campana confeccionado por Yerutí Acosta, y completó su look nupcial con un tocado preparado por Jadiyi Yudis.

La familia de Maga Páez y Patricio Escobar se agrandó en abril de 2020, cuando a inicios de la pandemia nació Bautista. Y, luego, en noviembre de 2021, llegó Baltasar para sumarse a las travesuras de su hermanito mayor.