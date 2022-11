Ricky Montaner recibió emocionado su cumpleaños en pleno concierto en Guanajuato

Mau y Ricky anoche dieron un concierto en León, Guanajuato, México. Y fue ahí donde Ricky Montaner recibió su nuevo año de vida rodeado del inmenso público que le cantó la tradicional canción mexicana “Las mañanitas”.

El músico cumple 32 años hoy y en pleno escenario se mostró emocionado y feliz de celebrar su nueva vuelta al sol con sus seguidores mexicanos. Y fue su esposa, la argentina Stefanía Roitman, quien ingresó al show con la torta en mano cuando dieron las 00.00.

Ricky Montaner: “Nunca había tenido una fiesta de cumple tan grandota”

“Gracias por cantarme y celebrarme. Nunca había tenido una fiesta de cumple tan grandota”, comenzó agradeciendo Ricky Montaner en su cuenta de Instagram, donde compartió un video del inolvidable momento que vivió en Guanajuato.

“De algunos años para acá me da un poquito de nostalgia este día… no sé si es porque uno va madurando y dándose cuenta de más vainas… no sé, de lo frágil que es la vida y lo afortunado que soy de haber podido tener un año más”, siguió reflexionando Ricky Montaner en sus redes para luego finalizar expresando: “Amo a todos los que salen en este video y a todos los que no pero que me hubiese gustado que estuviesen… Te incluye si estás leyendo esto… Los amo… Feliz cumpleaños a mí”.