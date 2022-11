Mirá el conmovedor video de Florinda Meza recordando a Chespirito a 8 años de su partida

Emocionada casi hasta las lágrimas, la actriz mexicana Florinda Meza recordó a su amado Roberto Gómez Bolaños alias Chespirito, en el octavo aniversario de su fallecimiento. La actriz mexicana que dio vida a la recordada doña Florinda de la vecindad del Chavo del 8 se mostró melancólica y agradecida en el video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 260 mil seguidores.

“Este 28 de noviembre se cumplen 8 años del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, mi Rober. Santo Dios, qué pérdida tan grande”, comenzó expresando Florinda Meza en el material audiovisual que compartió con sus fans.

Luego, doña Florinda siguió contando: “Siempre me gustaron las matemáticas y el 8 es mi número predilecto. Cuando yo era niña decía: ‘El 8 es hermoso porque son dos bolitas, pero si acuestas al 8 es infinito y si lo pones paradito es el reloj de arena de los números. Ahora no me parece tan festivo, ya que al reloj de arena de mi Rober hace 8 años se le acabaron los granitos”.

Florinda Meza: “Lo extraño cada día más”

En otro momento del material audiovisual, Florinda Meza aseguró a sus seguidores: “Yo sé que muchos de ustedes deben extrañarlo, pero yo lo extraño cada día más”.

En la última parte del video, la actriz Florinda Meza se mostró muy agradecida con Roberto Gómez Bolaños y destacó aún más emocionada: “Mi Rober, siempre te recordaré con agradecimiento por tanto amor y por tanto que aprendí de ti, pero sobre todo… Gracias Rober por hacer que mi vida fuera interesante”.