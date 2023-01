Globos de oro: desafiante red carpet da como mejor vestido a Billy Porter

Con un impresionante vestido smoking color magenta brillante, réplica del negro que lució años atrás, Billy Porter se alzó con el “premio” de mejor vestido de la gala de los Globos de Oro en su edición 80. Para ello no escatimó en autoconfianza y mucho terciopelo para atrapar los flashes de los “fashion police” quienes no dudaron en ponderar el look. Aunque consideran que Porter solo quiso despertar polémica.

“Billy Porter, ganador de un Emmy y un Tony, rompió la Internet con su vestido de smoking aterciopelado negro Christian Siriano en 2019. Y ayer, en otro vestido de smoking pero esta vez en un vibrante magenta, también de Siriano, y plataformas brillantes estuvo a la altura del alto nivel que ha fijado. La tonalidad era digna de reyes de la moda. En efecto, los tonos de joyas asociados a la realeza fueron populares en la gala”, dice el reporte de la agencia EFE.

Otras celebridades que “compitieron” en la alfombra roja mostraron que para esta temporada predominan los bolados, los drapeados y los diseños con texturas simétricas.