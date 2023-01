Shakira revoluciona las redes a horas del estreno de su nuevo tema con Bizarrap

Esta noche, a las 21.00 de nuestro país, será estrenada la nueva canción de Shakira en colaboración con Bizarrap, según anunciaron ambos artistas en sus respectivas redes sociales.

“Shakira | BZRP Music Sessions Vol. 53. Esta noc he”, se puede leer en la cuenta de Twitter ShakiraMedia, donde están los horarios de estrenos en diferentes países.

Las especulaciones acerca de la letra de la esperada canción suman y siguen, y la mayoría de los cibernautas asegura que tiene dardos para el español Gerard Piqué, expareja de la cantante colombiana y padre de sus dos hijos.

Y más aún corren dimes y diretes luego de que en las playas de Miami, Estados Unidos, y Mar del Plata, Argentina, fueron vistas publicidades aéreas con pancartas que decían: “Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú. 01.11.23″, frase que para los fans de Shakira estarían destinadas a Gerard Piqué.

“Esto es pa que te mortifique”

Aunque no hay nada oficial sobre la letra de la canción, que en solo horas será develada, según rumores que corren por las redes, la misma podría contener estos contundentes juegos de palabras dirigidos a Gerard Piqué: “Esto es pa que te mortifique, mastica y traga pa que no pique”, “Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores y me supliques”, “Solo hago música, perdón que te salpique”.

Así que, ¡a estar atentos!, pues en breve ya podrás escuchar cantar juntos a Shakira y Bizarrap.