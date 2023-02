Cindy Crawford celebró sus 57 años rodeada de su familia

Cynthia Ann Crawford, más conocida como Cindy Crawford, llegó a los 57 años de vida, aunque no lo parezca. La supermodelo nacida en Illinois, Estados Unidos, se mostró emocionada y feliz por recibir su nuevo año rodeada de sus seres más queridos. “Cuando todo lo que quieres para tu cumpleaños es esto...”, expresó en su cuenta de Instagram junto a una postal familiar donde se le ve con su esposo Rande Gerber y sus hijos Kaia y Presley Walker.

Cindy Crawford: “Me siento bendecida”

“Siempre me ha encantado celebrar los cumpleaños de otras personas, pero no me gustado tanto celebrar el mío, desde mi fiesta de pizza de 3er grado”, contó Cindy Crawford a sus más de 7 millones de seguidores en Instagram.

Luego, la supermodelo de los años 90 continuó reflexiva: “Pero a medida que me hago mayor, me doy cuenta de la importancia de reconocer mi gratitud por la vida y vivir un año más”.

“Me siento bendecida por obtener más tiempo para aprender y crecer y amar y evolucionar. ¡Gracias por todo el amor de cumpleaños!”, destacó Cindy Crawford el día de sus 57 vueltas al sol.