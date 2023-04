Ariana Grande responde a las críticas sobre su cuerpo: “Hay muchos tipos de belleza”

Ariana Grande rompió el silencio en su cuenta de TikTok para referirse a los comentarios sobre su peso. La artista hizo un video y destacó: “No hago esto a menudo, no me gusta, pero quiero aclarar sus preocupaciones sobre mi cuerpo y hablar un poco de lo que significa ser una persona con un cuerpo, ser vista y que la gente preste tanta atención. Creo que deberíamos ser más cuidadosos y no sentirnos tan cómodos comentando los cuerpos de la gente. Sea lo que sea”.

“Si creés que estás diciendo algo bueno o con buena intención, sea lo que sea, sano o no, grande o pequeño, esto o lo otro, sexy o no, deberíamos trabajar en no hacerlo. Hay maneras de hacer cumplidos o de ignorar algo que no te gusta”, expresó Ariana Grande a sus seguidores.

Ariana Grande: “Tomaba muchos antidepresivos, bebía, comía mal”

Tras la viralización de imágenes de Ariana Grande donde aparentemente estaba con pérdida de peso y las críticas que conllevaron dichas fotos, la cantante aseguró: “Hay muchos tipos de belleza. Hay muchas y diferentes formas de lucir saludable y hermosa. Sé que el cuerpo que han estado comparando con mi cuerpo actual era la versión menos saludable”.

“Tomaba muchos antidepresivos, bebía, comía mal, estaba en el punto más bajo de mi vida cuando me veía de la forma en que ustedes consideraban saludable”, reveló Ariana Grande.

“Les mando mucho amor”

La artista también dejó un mensaje a sus fans que podrían estar viviendo una situación parecida a la que ella atravesó por los comentarios sobre su cuerpo.

“Les mando mucho amor. Creo que son hermosos sin importar qué estén pasando. Sin importar cuánto pesen, cómo les guste hacer su maquillaje, qué procedimientos estéticos hayan tenido o no, o lo que sea”, dijo Ariana Grande en su cuenta de TikTok.