Judit Colecza, emocionada en la previa de su primer Día de la Madre

Judit Colecza se prepara para celebrar su primer Día de la Madre con su pequeño Gianmarco, el dulce bebé que llegó al mundo a finales del mes de agosto de 2022.

La periodista Judit Colecza se mostró emocionada en sus redes sociales en la previa del 15 de mayo y compartió algunas postales que la tienen como protagonista junto a su hijo Gianmarco y fueron captadas por Fotika Fotografía.

“Tuve que convertirme en tu mamá para conocer mi lado más fuerte, pero también el más vulnerable. Para demostrarme a mí misma que podía con mucho más de lo que creía y para aprender a ser un poco más valiente cada día”, comenzó expresando Judit Colecza en su cuenta de Instagram.

Judit a Gianmarco: “Amo ser tu mamá”

Luego, la feliz mamá de estreno aseguró a Gianmarco: “Por vos, hoy me quiero y valoro mucho más. Me devolviste la fe, la suavidad, las ganas de amar y de ser mejor. Sos mi motivación todos los días, desde que llegaste. No hay un instante que no agradezca al cielo, por tu llegada”.

Judit Colecza además se mostró totalmente enamorada del tierno Gianmarco y destacó orgullosa: “Amo cuidarte. Amo luchar por vos. Amo cada instante de nosotros. En pocas palabras mi Gianmarco, amo ser tu mamá”.