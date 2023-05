Isidro Pitta y Tathi Velázquez celebraron el primer mes de Francesco

Hace 30 días llegó al mundo Francesco Bautista y sus papis Isidro Pitta y Tathi Velázquez celebraron felices su primer mes de vida. “¡Un mes de tenerte fuera de la panza, que linda la vida contigo!”, escribió mamá Tathi en su cuenta de Instagram junto a algunas postales del robusto bebé que ya pesa 5.500 gramos y mide 58 centímetros.

“Te amo desde el segundo en el que me enteré de tu existencia, todavía me acuerdo la sensación inexplicable de todos los sentimientos más hermosos al escuchar tu corazoncito latir por primera vez. Desde ese día en adelante entraba a cada eco con miedo de que los doctores me digan que algo estaba mal, pero salía con el corazón lleno de alegría al saber que estabas creciendo bien y acá estás, en mis brazos haciéndome solamente feliz a pesar de no dejarme dormir tanto”, expresó Tathi Velázquez.

Tathi Velázquez, agradecida por el don de ser mamá

La mamá de estreno se mostró muy agradecida con su primogénito, fruto de su amor con el futbolista Isidro Pitta. “Gracias Francesco por hacerme sentir el amor más lindo del mundo, gracias por transformar mi vida, gracias por demostrarme lo fuerte que soy, gracias por hacerme sentir poderosa al demostrarme que soy todo para vos. ¡Gracias por elegirme como tu mami y hacer que todo valga la pena!”, escribió Tathi Velázquez.

“Prometo cuidarte y nunca jamás fallarte, ¡Dios quiera que pueda estar ahí siempre que me necesites! Bebito de mamá, sos todo. Gracias Dios por darme el don de ser mamá y poder disfrutar de esto”, destacó Tathi Velázquez a una semana de celebrar su primer Día de la Madre.

Y, por supuesto, fue su pareja Isidro Pitta el primero en reaccionar a la publicación afirmando feliz: “Te amamos mucho Francescote. Sos la mejor mami del mundo”.