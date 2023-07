Silvina Luna salió de terapia intensiva

Silvina Luna estaba en terapia intensiva desde el 13 de junio pasado, en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Ahora, luego de más de un mes, pasó a sala común. “La cambiaron de piso, ya no está en terapia intensiva. No quiere decir que esté muchísimo mejor. No quiero generar falsas expectativas”, expresó Ángel De Brito en su programa de América TV.

“Como Silvina tuvo ciertas mejorías, está consciente y activa, prefirieron hacer esto: cambiarla a una habitación común el mismo control exacto de una terapia intensiva”, explicó Ángel De Brito.

Silvina Luna y su recuperación

El conductor también contó que Silvina Luna “empezó a incorporarse y a ponerse de pie”. Así también, Ángel de Brito reveló que la modelo “no aguanta los dolores, por eso recibe tanta medicación” y que le encontraron “un poco de agua en los pulmones”.

Ángel De Brito además aseguró que Silvina Luna “no quiere ver a nadie porque se siente débil, y, los que trabajamos con ella sabemos que es muy coqueta y no quiere mostrarse así”.