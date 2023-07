María Becerra se comprometió con J Rei: “Me estalla el corazón de felicidad”

Desde Grecia, donde está pasando sus vacaciones, María Becerra anunció su compromiso con J Rei. La cantante de 23 años, conocida como La Nena de Argentina, mostró la foto de su mano luciendo una alianza de oro blanco con piedras rosas y entrelazada con la de su novio, quien también lleva un anillo idéntico.

“Me dijo que sí J Rei, comprometidos, ¡te amo tanto mi amor! Me estalla el corazón de felicidad, no paro de llorar Dios, qué afortunada soy de haberte encontrado”, escribió María Becerra en sus historias de Instagram.

J Rei: “Te amo sin medidas”

Mientras su novio J Rei también utilizó la misma red social para expresar emocionado: “La vida se trata de tomar buenas decisiones, y nuestro amor es la mejor que alguna vez tomé… No hace falta escribir mucho, solo mirarnos a los ojos, sentirnos y amarnos de la forma más pura”.

“Te amo sin medidas y te quiero abrazar todos los días María Becerra”, destacó J Rei.