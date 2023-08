Edwin Storrer y Majo Acosta cuentan los días para la llegada de Lu

A inicios de marzo, Edwin Storrer y Majo Acosta anunciaron que serían papás y pocas semanas después revelaron que una niña está en camino. Ahora, ya faltan solo semanas para la llegada de Luciana y los papis de estreno están ansiosos y felices.

“Llegó nuestro mes, tal vez el mejor mes de nuestras vidas... El mes de Lu”, comenzó escribiendo Edwin Storrer en su cuenta de Instagram donde se lo ve besando la prominente panza de su esposa Majo Acosta.

“¡Te seguimos esperando bebita y cuidándote cada vez más para que llegues lo más sana, fuerte y feliz posible!”, continuó expresando Edwin Storrer al tiempo de destacar: “¡Con la ayuda de Dios, de mami y de todos los que te queremos y esperamos!”.

Edwin, un papá pendiente de Majo y Lu

Edwin Storrer siempre se muestra mjuy pendiente de su esposa María José Acosta y la beba en camino.

“Lo que nos cuida este hombre. Somos muy afortunadas con Lu. Te amamos mucho”, aseguró Majo Acosta en sus redes y rápidamente Edwin Storrer reaccionó a la publicación respondiendo: “¡Lo feliz que me hacen ustedes dos rubitas! ¡La paz que me dan, lo que me enseñan día a día! ¡Todo para ustedes siempre bebés!”.