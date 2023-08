Nicole Huber viajó a México para pasar tres meses en un centro de meditación

Nicole Huber armó sus maletas y subió a un avión que la llevó a México, donde ya se encuentra instalada en el centro de meditación de Isha Judd. Antes de partir, la Miss Mundo Paraguay 2011 expresó emocionada: “¡Chau Paraguay! Volando al centro de meditación del Sistema Isha en México. De mis lugares preferidos del mundo. Acá me reinvento, me redescubro, me sano, me potencio, me lleno de valentía y amooorrrr para vivir sin miedo mis sueños”.

“¡Hoy empiezan 3 meses de transformación de mi vida! Les juro que lloro porque este año trabajé, ahorré y me organicé tanto. Che Diooo, nunca laburé tanto en mi vida. Todo para poder regalarme con tanto esfuerzo esta aventura”, siguió contando Nicole Huber a sus casi 150 mil seguidores en Instagram.

Nicole y su nueva etapa

“Así que, se viene una nueva etapa en mi vida. Por ahora, off”, aseguró Nicole Huber, quien hace unos meses también compartió con sus fans sobre sus inicios en el mundo de la meditación.

“A mis 18 años, viví 6 meses en el Centro de Desarrollo de Consciencia del Sistema Isha. La experiencia más transformadora de mi vida. Soy Facilitadora de este método de sanación desde el 2013 enseñando a más 1000 personas de todo el mundo”, había revelado Nicole Huber, quien hoy nuevamente está en el centro de meditación.