Mario Cimarro celebra la vida de su hija: “365 días de sorpresas y maravillosos momentos”

Brianna, la primera hija del actor Mario Cimarro y Broni Gregus, llegó al mundo el 31 de agosto de 2022. Hoy, la dulce pequeña ya cumple un año y sus orgullosos papás le dedicaron unas tiernas líneas en las redes sociales.

“Es increíble para nosotros pensar que ya haya pasado un año desde que te vimos nacer. Han sido 365 días de sorpresas y maravillosos momentos. Hoy queremos celebrar que eres una bebé sana, curiosa y cariñosa a la que adoramos”, comenzó escribiendo papá Mario Cimarro en su cuenta de Instagram, donde además compartió unas postales con la cumpleañera en sus brazos y su prometida Broni Gregus.

Mario Cimarro, un tierno papá primerizo

“¡La felicidad permanente llegó a esta casa un día como hoy! Aún eres muy pequeña, pero espero que cuando crezcas puedas leer este mensaje, y sentir el amor que tenemos por ti. ¡Eres el orgullo de esta familia, Bri!”, aseguró el papá primerizo Mario Cimarro, quien se estrenó a los 51 años en su nuevo rol.

Además, el actor que da vida a Mario Reyes en la novela Pasión de Gavilanes destacó: “La oportunidad de verte crecer durante este primer año, ha sido lo más hermoso que me ha pasado en la vida”.

Mamá Broni Gregus también utilizó su cuenta de Instagram para compartir la alegría de ver cumplir 12 meses a Brianna.

“Mi amado milagro, hoy celebras tu primer cumpleaños. Eres la persona más especial que conozco. No puedo creer que ya pasó un año desde que te pusieron en mi pecho hija. Antes de felicitarte, me gustaría agradecerte cómo me hiciste todo más fácil y lo perfecta que fuiste durante tu primer año. Gracias mi amor, gracias por lo que eres y gracias por elegirme como tu mamá, eres especial”, expresó la modelo eslovaca Broni Gregus.