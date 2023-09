Video: así fue el debut de Lali González en el Bailando de Argentina

Nuestra compatriota Lali González hoy debutó en la pista del programa Bailando 2023 conducido por Marcelo Tinelli. La actriz guaraní tiene como pareja al bailarín Maxi Diorio y su coach es Coty Rossi. “Soy paraguaya, no bailo, no canto, cerrista y de barrio San Vicente, no me hago cargo de lo que pueda pasar…”, había expresado Lali horas antes de pisar el plató de América TV. Ahora, ¡pasá y mirá el video de su estreno en la pista!