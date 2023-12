¡Mirá la postal navideña de los príncipes de Gales!

“Nuestra tarjeta navideña familiar para 2023″, se puede leer en la cuenta de Instagram The Prince and Princess of Wales junto a la postal donde se ve a Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton con sus tres hijos George (10), Charlotte (8) y Louis (5).

La imagen de la familia del heredero al trono británico fue captada por el fotógrafo Josh Shinner en Windsor. La fotografía de estudio es en blanco y negro, no como las imágenes a las que nos tienen acostumbrados, al aire libre y a todo color.

“Fue un placer fotografiar al príncipe y la princesa de Gales y a su familia para el retrato de Navidad de este año. Sin duda una de las sesiones más relajadas y agradables que he tenido, y ahora tengo un nuevo conjunto de chistes que están a mi nivel gracias a los niños...”, expresó el fotógrafo Josh Shinner en su cuenta de Instagram.

La tarjeta navideña de Carlos III y Camila

Mientras la tarjeta oficial de Navidad de este año de Carlos III y Camila Parker muestra una fotografía del rey y la reina tomada por Hugo Burnand en la Sala del Trono del Palacio de Buckingham en el Día de la Coronación.