Kate Middleton, radiante con un look “total red” y los aros de Lady Di

Kate Middleton lució espléndida para recibir al presidente de Corea del Sur y su esposa, quienes realizan una visita de Estado a Reino Unido. “Un placer dar la bienvenida al Presidente de la República de Corea Yoon Suk Yeol y a la Primera Dama Kim Keon Hee al Reino Unido”, se puede leer en la cuenta oficial de Instagram The Prince and Princess of Wales.

Y para tan importante ocasión, Kate Middleton optó por un look “Total red” compuesto por un abrigo-capa rojo con un gran lazo que lleva la firma de Catherine Walker, una de las diseñadoras favoritas de su fallecida suegra, Diana Spencer.

Bajo la gran capa, Kate Middleton llevaba un traje de falda corta, también en rojo. Mientras que para complementar la tenida lució un sombrero de ala ancha adornado con un lazo, creación de Philip Treacy. A juego llevó un sobre de mano y calzados de Gianvito Rossi.

Los pendientes de Lady Di

El broche de oro a la tenida de Kate Middleton lo pusieron los aros colgantes de diamantes y zafiros que pertenecieron a Lady Di, así como el anillo de compromiso que heredó de la madre de su esposo William de Inglaterra.