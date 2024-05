Nadia Portillo practica taekwondo: “Ayuda mucho a la salud mental y física”

Nadia Portillo siempre acompaña a sus pequeños Abraham y Martina a sus actividades. Lleva a las clases de danza a su niña y las de arpa a su niño, y así también al taekwondo. ¿Y adivinen qué? Ahora, la cantante ya se sumó a sus hijos en la práctica del arte marcial.

Lea más: ¡Mirá las fotos de las vacaciones de Maga Páez y familia en Punta Cana!

“Empecé solo mirando a mis hijos en el taekwondo. Después, Rumina Portillo (hermana) me hace la pregunta: ‘¿Por qué no estudiás también ya que estás ahí mirandooo?’”, contó Nadia Portillo sobre cómo comenzó su nueva afición.

Lea más: Stephi Stegman contó porqué no es la nueva Miss Universo Paraguay

“La verdad, yo a mi edad no sé por qué pensaba que ya no podía empezar cosas. Entre tantos compromisos en el día a día cuesta hacerse de tiempo para uno mismo. Así que decidí arrancar… No es solo repartir patadas… Ayuda mucho a la salud mental y física”, destacó la cantante Nadia Portillo junto a las imágenes donde se la ve practicando taekwondo con su impecable uniforme blanco.