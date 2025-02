¡Jennifer Aniston está de cumpleaños!

Festejamos el cumpleaños de Jennifer Aniston, la reina de las comedias románticas, con cinco películas que protagonizó.

1. <i>Marley & Me</i> (2008)

Uno de los papeles más entrañables de Jennifer Aniston es el de Marley & Me, una conmovedora comedia dramática que, además de tocar el corazón, demuestra la gran química de la actriz con su coestrella, Owen Wilson. En esta película, Aniston interpreta a Jennifer Grogan, una esposa que, junto con su esposo, adopta un perro travieso llamado Marley. La película no solo es una historia de risas y momentos tiernos, sino también una reflexión sobre el amor y la familia. Marley & Me sigue siendo una de las películas más queridas de Aniston y un clásico para aquellos que buscan una mezcla de emociones en su día a día.

2. <i>The Break-Up</i> (2006)

Si bien Aniston ha sido conocida por su habilidad para hacer comedias románticas, The Break-Up es un filme que se adentra en las complejidades de una ruptura amorosa, mostrando a una pareja enfrentando la difícil decisión de separarse mientras siguen compartiendo un espacio común. En este drama/comedia, Aniston comparte pantalla con Vince Vaughn, y su actuación profundiza en la evolución emocional de su personaje, mostrando una faceta más madura y introspectiva de la actriz.

3. <i>Along Came Polly</i> (2004)

Si hay algo que Aniston sabe hacer bien, es combinar comedia y corazón. En Along Came Polly, interpreta a Polly, una mujer con un estilo de vida algo excéntrico que se cruza con la vida de Reuben, un hombre recientemente dejado por su esposa. La película es una de esas comedias románticas clásicas que te hacen reír y, al mismo tiempo, reflexionar sobre las segundas oportunidades y las relaciones inesperadas. La actuación de Aniston, fresca y divertida, hace que este filme sea una opción ideal para aquellos que buscan algo ligero y entretenido.

4. <i>Horrible Bosses</i> (2011)

En esta comedia oscura, Aniston se aleja de su imagen de chica dulce para interpretar a una jefa seductora y algo trastornada, que hace la vida imposible a su empleado (interpretado por Jason Bateman). Su papel de Dr. Julia Harris es una de las interpretaciones más inesperadas de Aniston, quien demuestra con gran destreza que puede manejar roles fuera de su zona de confort. Con un elenco de apoyo compuesto por Charlie Day, Jason Sudeikis y Kevin Spacey, Horrible Bosses se convierte en una película que tiene algo para todos: risas, situaciones absurdas y momentos de pura diversión.

5. <i>The Morning Show</i> (2019-Presente)

Aunque esta es una serie y no una película, The Morning Show es una de las producciones más relevantes de Jennifer Aniston en los últimos años. Su papel como Alex Levy, una presentadora de noticias matutinas que enfrenta una crisis profesional y personal, le ha valido múltiples nominaciones y elogios de la crítica. La serie explora la dinámica de poder en los medios de comunicación y ofrece una mirada a la lucha por la igualdad de género y la integridad profesional en un mundo en constante cambio. La actuación de Aniston en The Morning Show ha sido considerada uno de sus logros más destacados en su carrera, y es una excelente opción para aquellos que deseen ver a Aniston en una de sus interpretaciones más complejas.

Jennifer Aniston no solo es una de las actrices más queridas de Hollywood, sino que demostró su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y roles a lo largo de los años. Desde la comedia ligera hasta los dramas emocionales, cada una de estas películas refleja una faceta única de su talento. En su cumpleaños, es el momento perfecto para volver a disfrutar de estas películas y rendir homenaje a una de las figuras más influyentes de la cultura popular. ¡Feliz cumpleaños, Jennifer!