Murió Michelle Trachtenberg, actriz de Buffy, cazavampiros

La actriz Michelle Trachtenberg, famosa por sus roles en series como Gossip Girl y Buffy, cazavampiros, murió a los 39 años. El anuncio fue realizado en exclusiva por el medio sensacionalista The New York Post. Los detalles sobre la causa de su muerte, ocurrida en Los Ángeles, todavía no se revelaron pero el caso no es tratado como un incidente violento.