El talento y el carisma de Lali González

Desde el 2012, cuando se estrenó la aclamada película 7 Cajas de Juan Carlos Maneglia y Tana Schémbori, Lali González no ha parado, posicionando su nombre en las marquesinas locales e internacionales.

Con su interpretación de Liz, una vendedora del Mercado 4, Lali demostró ser una joven vivaz e ingeniosa, con una gran capacidad histriónica para lograr un importante sitial en el competitivo mundo actoral.

Algo fácilmente comprobable con su ininterrumpida participación en películas, series televisivas, programas de televisión y obras teatrales, tanto en nuestro país como en la Argentina.

El desafío de Villa Carlos Paz

Lali tuvo un gran impacto en la televisión y el cine en los últimos años. Para ella, su mayor logro reciente fue la temporada en Villa Carlos Paz, Córdoba, con No te vistas para cenar. “Fue una experiencia bastante exigente y agotadora con funciones todos los días, de martes a domingo, durante más de dos meses en pleno verano”, revela la actriz.

“Implicó una disciplina interesante que me dejó lecciones positivas en el oficio”, agrega.

Su trabajo en Argentina, especialmente en Buenos Aires y Córdoba, impactó positivamente en su ascendente carrera: “El mercado argentino, sin duda, es uno de los más grandes en la industria del arte y del entretenimiento en Latinoamérica, lo que conlleva a un desafío de alta competitividad en la profesión”.

Lali señala que esto implica un ritmo de trabajo diferente, por el circuito mismo. “La diferencia con Paraguay siempre será que Argentina se encuentra más avanzada en leyes. Nuestro país está encaminado para que esta profesión, cada vez, se profesionalice aún más”, confiere.

Una experiencia de gran impacto

En Argentina, Lali fue muy bien recibida, tanto por el público como por la crítica. Para ella, haberse animado a aceptar, le produjo un gran impacto en lo personal y profesional.

“Siempre, el intercambio cultural nutre y enriquece en la carrera de cualquier persona curiosa abocada al arte; por ende, viajar te suman años de vida, experiencia, oficio y –sobre todo– resistencia”, asegura.

“Cada etapa es una nueva lección de vida y eso no tiene precio. Uno nunca deja de aprender”, sostiene.

Fue precisamente con su participación en la serie La 1-5/18 que logró conectarse con una audiencia masiva en Argentina. “La 1-5/18 claramente fue una oportunidad de trabajo que me ayudó a posicionarme como actriz en el mercado argentino. Me valió una nominación nada más y nada menos que al Martín Fierro. Me abrió puertas a nuevos desafíos y proyectos en el vecino país que, sin duda, siguen dando sus frutos”, alega con satisfacción.

Lali no para

El 2024 fue intenso para Lali, quien llenó funciones con su obra Divorciadísima, incursionando de este modo en la producción con su empresa Big mamá.

Recién llegada de Córdoba, ya se prepara para sus próximos pasos. Lali adelanta que regresará a la ficción en nuestro país. “Solo puedo adelantar que se viene la ficción en Paraguay y que estoy muy feliz de formar parte de este proyecto. Estoy feliz de hacer lo que tanto amo en mi querido país”, declara.

Mirando hacia el futuro, Lali tiene un sueño muy especial: “Me encantaría protagonizar una película paraguaya biográfica sobre alguna de nuestras mujeres que marcaron precedente en nuestra historia”, confiesa.

Con una vasta trayectoria en las escenas, esta audaz actriz finaliza con un mensaje inspirador para las personas que quieren recorrer el camino artístico: “Mi humilde consejo es que se animen a soñar, que para cumplir los sueños hay que atreverse a soñar y que nadie les quite las ganas de soñar nunca”.

Para ella, la fe en uno mismo es fundamental para sentirse seguro o segura a la hora de empezar a trabajar por sus sueños. “La confusión en la construcción de los sueños y las metas a veces es normal. Por momentos no sabemos ‘lo que queremos’; por ende, es muy importante saber lo que NO queremos en nuestro camino para aclarar nuestro camino”, sugiere.

Lali lo sabe, porque ella lo vivió y hoy disfruta de cada aplauso, sabiendo que todo lo ganado fue por mérito propio.

Fotos: Gentileza Abdala Oviedo Vestuario: Ilse Jara