Gabi Vargas, la reina en el tablero

Ingresé al ajedrez de manera accidental. Mi hermano menor de chico era muy hiperactivo –cabezudo, como solemos decir– y la psicopedagoga del colegio le dijo que debía practicar ajedrez. En 2002 todavía no había academias o clubes como hoy, pero mi papá contactó con un profesor cubano, Ángel Hernández, que iba a domicilio.

Él le enseñó a mi hermano, y como me llevo cuatro años con él, famoso, tus padres te dicen que debés hacer lo mismo que tu hermano. Pero a mí no me gustaba, me parecía aburrido, no me estiraba ver las piezas blanco y negro. Yo tenía 13 años y estaba en plena adolescencia, cuando uno no quiere cumplir con las reglas de los padres”, empieza relatando.

“Pero como mi hermano quería jugar y estaba solo, me pedía que lo acompañe. Me enseñó a mover las piezas y lo primero que me hizo fue el mate pastor, el mate más básico para los principiantes, porque en cuatro movimientos se acaba la partida. Eso me pichó, porque soy muy competitiva, y le comenté a mi papá que quería estudiar solo para ganarle a mi hermano, y así fue como empezó”, prosigue sobre sus inicios.

Rasgos competitivos de guerrera guaraní

La carrera de esta mujer en el tablero siguió cuando su profesor le comentó a sus padres que podía ir a torneos, ya que había pocas mujeres. Así arrancó el primero, en el que perdió todas las partidas. Eran 100 participantes, cinco de ellos mujeres.

No había maestras en ajedrez, no había chicas rankeadas, el ajedrez femenino era muy virgen, nulo prácticamente, aunque sí había jugadoras que iban a sudamericanos, panamericanos, pero sin maestras y sin mujeres rankeadas, recuerda.

Esa situación motivó a Gabi a incursionar en ajedrez Elo y así empezó. Dos años después, en 2004, ya estaba rankeada y para 2008 logró el título de maestra FIDE en las Olimpiadas de Ajedrez de Alemania.

Esta fue la primera vez que Paraguay envió un equipo olímpico femenino, porque ya teníamos jugadoras de buen nivel. El ajedrez femenino cobró un poco más de fuerza antes de la pandemia y, obviamente, durante este confinamiento se popularizó más. Desde 2019 más niñas ingresaron a practicar pues había más academias en nuestro país y los padres optaban no solo por el ballet o la gimnasia artística para sus hijas.

El campo de enseñar ajedrez

La vocación de enseñar para Gabi Vargas se fue dando con el tiempo. De aquella motivación inicial de ganarle a su hermano pasó a leer sobre estrategias, tácticas, y eso requiere tiempo y paciencia. Luego su motivación ya fue viajar, y como su familia no podía pagar, reflexionó que si era campeona en sus categorías, la federación la podía enviar a un panamericano o sudamericano.

“Con decirte que ni Clorinda conocía, y esa fue mi motivación real, lo que siempre le comento a mis alumnos. No es que yo nací y me di cuenta de que el ajedrez era lo mío. Mi motivación surgió y creció cuando quería ganar las competencias y ser la primera maestra del Paraguay. Mi carácter salió de ahí”.

Su vocación docente también se dio de forma espontánea cuando en la Secretaría Nacional de Deportes su marido entrenaba a jugadores de ajedrez provisorios –con un proyecto de escuelas deportivas gratuitas para chicos de escasos recursos hasta 17 años en cinco disciplinas, incluyendo el ajedrez– y le tocó reemplazarlo en un par de ocasiones. Así conoció a un niño, Sebastián Melián, que hoy día es maestro de ajedrez y jugador olímpico y el año pasado se convirtió en campeón paraguayo absoluto.

“Este niño empezó en la escuela deportiva, con 9 años. Era de escasos recursos, y cuando comenzamos a trabajar con él y varios otros chicos, nos dimos cuenta del talento que tenían, con una gran facilidad para el ajedrez. Me di cuenta de que me gustaba ayudarles y ver cómo ellos progresaban en el deporte. En todos los torneos empezaban a hacer podio, solo con una hora a la semana de forma gratuita en la SND”, explica.

El sueño de una academia

Ante esta experiencia pensó en la posibilidad de una academia privada con su esposo. “Era un campo difícil, no es fácil vivir de un deporte que no sea el fútbol en Paraguay, pero nos motivó mucho el hecho de que, si no hubiese sido por las escuelas de la SND, hoy a lo mejor no tendríamos nuevos maestros o campeones paraguayos.

Empezamos en 2016, en la Academia Bobby Fischer, con doce chicos cuyos padres respaldaron nuestro trabajo y ahora tenemos poco más de 200 alumnos”, cuenta orgullosa.

“Nuestra intención es que los alumnos lleven el ajedrez toda la vida, porque mediante ello van a poder resolver más rápido las cosas. Todo el tiempo se analiza y eso, en cierto modo, es como la vida, en la que hay que tomar decisiones.

Si desde chico jugás más rápido, podrás tomar una opción favorable. Un examen de dos horas no es nada para el ajedrecista que a veces está concentrado por cuatro horas. Les das más herramientas para el día a día, más allá de lo deportivo, eso es mucho más importante para nosotros”, sostiene.

El mensaje a las mujeres

La maestra de ajedrez destaca que para las mujeres en general ya no exiten esos límites que se creían en el deporte. De hecho, el ajedrez, históricamente, fue un deporte de caballeros, había países donde estaba prohibido el juego para las mujeres, no podían jugar torneos. Hay casos, incluso, en los que se disfrazaban de hombres para competir.

“Le digo a las madres que den una oportunidad al ajedrez para sus hijas. Más allá de lo deportivo, tiene muchos beneficios a nivel académico y humano que les pueden servir para el día de mañana; que consideren dentro de todo ese abanico sobre los deportes, que se hagan un lugar para el ajedrez”, recomienda.

A su criterio, las mujeres se están destacando en muchos ámbitos porque “queremos romper los estereotipos, como en el ajedrez, y en el último año Paraguay logró tener tres maestras femeninas y varias candidatas a maestra, lo que habla muy bien del crecimiento del ajedrez femenino.

Les animo a que se sumen, se puede aprender desde los tres años, no hay límite de edad, podés tener 90 años y aprender si querés. Es una herramienta, tiene enfoques terapéuticos para niños con TDAH, con autismo, además está comprobado científicamente que ayuda a prevenir el Alzheimer, y para los de la tercera edad, jugar ajedrez ayuda a restaurar las neuronas”.

Identikit

Gabriela María José Vargas Talavera nació el 12 de noviembre de 1988.

Entre sus títulos logrados en ajedrez se cuentan: WIM (Woman International Master): Maestra

Internacional Femenina

MNF: Maestra Nacional Femenina

FT (FIDE Trainer): Entrenadora de la Federación

Internacional de Ajedrez (FIDE)

AF: Árbitro FIDE

OI: Organizadora Internacional de Torneos

SI (School Instructor): Instructora de Ajedrez para

Escuelas

