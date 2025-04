Leé la emotiva carta de Catherine Fulop a Ova Sabatini al cumplir 30 años de casados

“Carta para Ova – Nuestro 30° Aniversario de bodas. Bebé, hoy se cumplen más de 30 años desde aquel día en que nos juramos amor, y qué fortuna la mía de haber elegido compartir la vida contigo. No solo eres el hombre que soñé, sino que, con cada año, con cada risa y con cada desafío, has superado todas mis expectativas”, así comenzó escribiendo Catherine Fulop el día de sus Bodas de Perla.

“Recuerdo perfectamente el día en que supe que eras especial. Aquel momento en el taller mecánico, cuando apenas nos conocíamos, miré tu boca y pensé: ‘quiero tener un hijo con este hombre’ jajaja. Había en ti una nobleza, una calidez, una protección tan genuina que me atrapó para siempre”, siguió expresando Catherine Fulop en su misiva dirigida a su marido Ova Sabatini.

Catherine a Ova: “Has sido un compañero excepcional”

“Hoy, después de tres décadas, puedo decir con certeza que no me equivoqué. Has sido un compañero excepcional, un padre increíble, un hijo admirable y el mejor amigo que la vida me pudo dar. Somos un equipo, Ova, y lo seremos hasta viejitos, siempre de la mano, rodeados por nuestras hijas y la hermosa familia que construimos juntos”, destacó Catherine Fulop el día de su 30 aniversario de matrimonio con Osvaldo Sabatini, padre de sus hijas Oriana y Tiziana.