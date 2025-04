¡El principito Louis de Inglaterra cumple 7 años!

Louis Arthur Charles llegó al mundo el 23 de abril de 2018 en el hospital St. Mary’s. Es el tercer hijo de los príncipes de Gales, William y Kate Middleton, y hoy ya celebra sus 7 añitos.

Lea más: Kate Middleton se llevó todos los flashes al salir de la misa de Navidad en Sandringham

“¡Deseando al príncipe Louis un muy feliz séptimo cumpleaños!”, se puede leer en la cuenta de Instagram The Prince and Princess of Wales junto a una tierna imagen del niño captada por el fotógrafo Josh Shinner. En la postal se ve a Louis sonriente, sin algunos dientes de leche, característica propia de su edad.

Lea más: William y Kate Middleton, juntitos en un partido de rugby en Gales

El principito Louis está disfrutando de su cumpleaños en la intimidad de su familia en la residencia de campo de Anmer Hall, Norfolk, con sus padres William y Kate, y sus hermanos mayor George y Charlotte.