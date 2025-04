William de Inglaterra y Kate Middleton celebran sus Bodas de Marfil

El 29 de abril de 2011 unieron sus vidas en matrimonio El príncipe William de Inglaterra y Kate Middleton. El tiempo vuela y hoy ya celebran su aniversario de bodas número 14. Este nuevo año juntos sorprende a la pareja real durante una visita que realiza a la isla escocesa de Mull.

Este aniversario es más que especial para los príncipes de Gales, pues lo festejan tras la recuperación de Kate Middleton, quien enero pasado anunció que el cáncer está en remisión tras haber recibido tratamiento de quimioterapia.

“¡Estamos emocionados por dos días inspiradores aquí celebrando el poder de la comunidad y la conexión!”, expresaron William y Kate en la cuenta de Instagram The Prince and Princess of Wales, donde también se puede leer: “Un gran agradecimiento a la comunidad local por la cálida bienvenida y una brillante tarde que pasamos en Tobermory”.

“Es maravilloso estar de vuelta en la Isla de Mull. Gracias a todos por esta cálida bienvenida”, destacaron en las redes William de Inglaterra y Kate Middleton el día de sus Bodas de Marfil.