La reacción del hermano del Papa León XIV al verlo convertirse en papa

Cuando el humo blanco emergió de la Capilla Sixtina anunciando la elección de un nuevo Papa, John Prevost prendió su televisor, llamó a su sobrina y presenció en vivo cómo su hermano menor, el cardenal Robert Francis Prevost, era proclamado como el nuevo líder de la Iglesia Católica.

“Ella empezó a gritar porque era su tío y yo simplemente no podía creerlo. Estaba en un estado de incredulidad. Era algo que jamás pensamos que podría pasar”, relató John Prevost en una entrevista telefónica con Associated Press, desde su casa en el suburbio de New Lenox, Illinois.

El cardenal Robert Prevost, de 69 años, asumió el nombre de León XIV, convirtiéndose en el primer Papa nacido en Estados Unidos y el número 267 en la historia de la Iglesia. Miembro de la Orden de San Agustín, dedicó gran parte de su vida pastoral a trabajar en Perú, donde también fue obispo de la diócesis de Chiclayo.

Para su hermano, el orgullo llegó inmediatamente después del shock inicial. “Es un honor enorme, único en la vida. Pero también es una gran responsabilidad. Creo que esto lo llevará a hacer cosas más grandes y mejores, y mucha gente lo seguirá muy de cerca para ver lo que hace”, afirmó.

Durante la entrevista, John sostenía un retrato familiar de 1958, en el que aparecen los tres hermanos Prevost. “Robert siempre fue muy bueno en la escuela, y desde pequeño se notaba que tenía vocación. Jugábamos a la mancha, al Monopoly, al Risk… pero él era distinto. Tenía una sensibilidad especial, siempre pendiente de los que no tenían voz”, recordó.

Según su testimonio, la vocación religiosa de Robert se manifestó temprano: “Un vecino nuestro predijo que sería Papa cuando él estaba en primer grado. Tenía apenas seis años. ¿Cómo lo supo? No tengo idea. Pero lo dijo, y acá estamos”.

Prevost ingresó al seminario tras terminar el octavo grado. Su camino sacerdotal lo llevó lejos de su entorno familiar durante muchos años, pero el vínculo entre hermanos se mantuvo. “Nos veíamos en vacaciones, y ahora hablamos por teléfono casi todos los días. Charlamos de todo: política, religión, y hasta jugamos al Wordle juntos”, contó John, entre risas.

Sin embargo, con su hermano ahora al frente del Vaticano, el contacto podría volverse menos frecuente. “Ya es raro no tener con quién hablar. No sé cuánto tiempo libre tendrá ahora para llamarme”, reflexionó.

El nuevo Papa no participó en la entrevista, aunque llamó brevemente a su hermano durante la misma. “Solo fue para felicitarme por ser ‘el hermano del Papa’ y para hablar de los preparativos del viaje. Después colgamos, como dos hermanos comunes”.

John Prevost definió a León XIV como un hombre de centro, “ni de extrema derecha ni de extrema izquierda”, y aseguró que espera que siga el estilo pastoral de su predecesor. “Creo que va a ser un segundo Papa Francisco, con una fuerte preocupación por los pobres y los olvidados”.