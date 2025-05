Feria de ropas: la senadora Celeste Amarilla oferta sus “outfits Congreso”

“Feria de ropas, edición outfits Congreso”, anuncia en sus redes la senadora Celeste Amarilla, quien busca sacar provecho de sus prendas dentro del marco de la tendencia preloved fashion, un eufemismo cool para hacer referencia a la ropa usada.

La venta de segunda mano se llevará a cabo el próximo sábado 31 de mayo, de 10:00 a 17:00 sobre la calle Congreso de Colombia 456 casi Avenida Santísima Trinidad.

Una de sus clientas comenta que los precios son interesantes, ya que se trata de ropas de marca, algunas incluso de renombrados diseñadores, y con poco uso.

La parlamentaria no pasa desapercibida con sus looks “de trabajo”, especialmente en los días de sesión.

Como promoción, Amarilla compartió una serie fotos en sus redes sociales con sus “outfits Congreso”. En ellas se la ve con sus famosos cinturones de Valentino Garavani y sus carteras de Louis Vuitton.

Y aunque muchas le ponderan la ropa como respuesta al anuncio, para varias no pasa desapercibido que la ropa de Celeste no es para todos, ya que su porte esbelto y menudo, petit, no es el más común.

Por eso algunas le preguntan en tono de broma si también venderá sus pañoletas.

Tendencia preloved fashion

La tendencia de vender y comprar ropa usada tiene gran aceptación, sobre todo en los ambientes donde existe preocupación por la cantidad inmensa de basura que genera el fast fashion.

También se utiliza el término “recommerce” para describir el proceso de vender ropa usada, especialmente en tiendas online.

Otra opción es referirse a ella como moda de segunda mano o moda circular.

El término preloved fashion, que significa “moda querida” o “moda amada”, se refiere a la tendencia de comprar y vender ropa que ya ha sido utilizada y previamente amada por sus anteriores dueños, que deciden desprenderse porque “ya no resuena con ellos”.

Esta tendencia está en auge, impulsada por la creciente conciencia ambiental, la búsqueda de precios asequibles y la posibilidad de encontrar prendas únicas y con historia.