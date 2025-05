Celeste Amarilla se muestra más confiada tras explicación sobre máquinas de votación

Luego de una reunión de la Comisión Especial para el Monitoreo y Control de las Máquinas de Votación Electrónica, la senadora Celeste Amarilla expresó que la explicación técnica brindada por representantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) le permitió entender puntos importantes de cómo funcionan las nuevas máquinas que se planean comprar por casi 93 millones de dólares.

“Dicen que las máquinas son similares a las anteriores, pero yo las anteriores no entendía cómo funcionaban. Ahora entendí que es una máquina que no tiene memoria interna, más que una memoria RAM que guarda solo medidas de seguridad y no puede guardar el voto”, expresó la legisladora.

Según detalló, el voto quedará registrado en un boletín de papel con un chip, que a través de un código QR será leído y enviado a la Justicia Electoral. Esta explicación aclaró parte de sus dudas.

“Me tranquilizó porque entendí”

Amarilla, anteriormente advirtió sobre riesgos de manipulación electoral y posibles fallas en materia de ciberseguridad, señaló que este fue solo el primer punto de un total de nueve que deben ser analizados en profundidad.

“Me tranquilizó hasta acá, que es el primer punto de los nueve que vamos a hablar. Porque entendí. Es una explicación súper técnica, pero si uno pregunta, puede entender”, afirmó.

Entre los temas pendientes por revisar se encuentran: el software de las máquinas, programas conexos, código fuente, insumos, transferencia tecnológica, capacitación, simulacros y la asistencia técnica.

Las dudas no desaparecen, pero hay avances

Pese a este primer acercamiento positivo, la senadora insistió en que toda la información dada por los técnicos del TSJE debe ser verificada.

“Las máquinas no se pueden hackear porque no tienen disco duro, según explicaron ellos. Pero eso tiene que ser chequeado”, subrayó.

Recordó además que estas máquinas son nuevas, aunque de empresas que ya han trabajado en procesos electorales en otros países. Varias compañías se presentaron al llamado licitatorio, cuya apertura de sobres se realizó esta mañana.