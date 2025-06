Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez cumplen 36 años juntos

Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez forman uno de los matrimonios más sólidos del mundo del espectáculo. Juntos son padres de Ricky, Mau y Evaluna, y abuelos de Índigo, Apolo y Amaranto, y están celebrando 36 años de una relación llena de amor.

“36 años de elegir cada día estar juntos. El otro día, se nos acercó alguien en la calle y nos dijo: ‘Ahhh pero si es en serio, si son así como se muestran… ¿Cuál es esa fórmula?’. Marlene y yo al unísono dijimos: ‘¿Fórmula?’. Ese es precisamente el secreto, no tener fórmula, no hay cálculo ni poción mágica”, comenzó escribiendo Ricardo Montaner en una publicación en Instagram que también fue compartida por Marlene Rodríguez.

“La idea aquí es probar y equivocarnos a diario, pero con la firme convicción de que no hay otras carreteras, que esto fue ya determinado por ambos con un pacto de ‘para siempre’. Mientras esto sea nuestro lema y axioma de vida, todo lo demás viene de la mano del Padre, por añadidura. Él es nuestro muro de contención”, destacó Ricardo Montaner.

“Créanme, no hubiese existido un estado ideal para mí, diferente al vivir en diario matrimonio. Y eso que ella me regaña (risas) pero me ama con locura y yo la idolatro”, finalizó expresando Montaner.