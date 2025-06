Wanda Nara se niega a entregar a sus hijas a Mauro Icardi pese a una orden judicial

Una nueva disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó tensión este viernes en el barrio porteño de Núñez, donde la empresaria se habría negado a entregar a sus hijas, Francesca e Isabella, pese a una orden judicial que autoriza al futbolista a pasar siete días con ellas.

La escena fue caótica desde temprano en el lujoso edificio Chateau Libertador, donde vive Wanda. Según testigos, hubo gritos, llanto y una fuerte presencia de seguridad. Mauro Icardi llegó al lugar acompañado por su abogada, Lara Piro, mientras otras dos profesionales —Elba Marcovecchio y la psicóloga Fernanda Mattera, encargada del proceso de revinculación familiar— ya se encontraban en el departamento de Nara.

Después de varias horas sin resolución, el programa Intrusos informó que Wanda no accedió a entregar a las niñas. Argumentó que las menores no querían irse con su padre, especialmente la más pequeña. Las abogadas de Icardi afirmaron que la mediática insiste en que teme no volver a verlas.

Ante la negativa, Icardi habría decidido permanecer en el lugar a la espera de que se cumpla el fallo judicial. Desde el entorno legal del jugador no descartan que, si la situación continúa trabada, intervenga la fuerza pública. Incluso se habló de la inminente llegada del juez al edificio.

La tensión familiar se da en medio de una situación emocional compleja, con repercusiones mediáticas y la participación indirecta de Eugenia “La China” Suárez, actual pareja del futbolista, quien también fue autorizada a acompañarlo durante los días de estadía con las niñas.