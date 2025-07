Athenas Pongo Jungbluth fue coronada Miss Residente Paraguaya en Estados Unidos

Athenas Pongo Jungbluth recibió la corona y la banda de Miss Residente Paraguaya en Estados Unidos de parte de la Organización Miss Paraguay, presidida por Graciela Venialgo. La imposición estuvo a cargo de la periodista y exreina de belleza Karina Cardozo “tras una intensa gira de selección y casting en Nueva York y Florida”, según los organizadores del certamen.

El acto de coronación de la flamante Miss Residente Paraguaya en Estados Unidos tuvo lugar en el Hotel Waterline Marina Resort, ubicado en la isla de Anna María, Florida.

Athenas Pongo Jungbluth “desde ya se convierte en embajadora de la belleza, cultura e identidad paraguaya en tierras norteamericanas, con la misión de llevar el rojo, blanco y azul hasta la gran gala nacional del 29 de noviembre en Asunción, donde competirá por el título de Miss Paraguay 2026”, señalaron los organizadores de Miss Residente Paraguaya en Estados Unidos.

Athenas Pongo Jungbluth reside hace 15 años en Estados Unidos

“Vine a Estados Unidos en el 2010, a los 8 años, con mi mamá y mi hermano. Primero vivimos en el Estado de Virginia y en el 2015 nos mudamos a Florida. Tengo mi negocio y trabajo como barman en un restaurante francés-americano”, nos contó Athenas Pongo Jungbluth, quien actualmente reside con su familia en la ciudad de Bradenton, a orillas del golfo de México, en el área de Tampa Bay.

“Me encanta viajar y aprender sobre diferentes culturas del mundo y expresarme a través del dibujo, la pintura. El soft rock y música en español nunca faltan en mi día a día”, reveló la joven paraguaya residente en Estados Unidos.

“Mi meta es continuar con mis estudios en la universidad State College of Florida y obtener mi título en Ciencia. También me gustaría abrir diferentes tipos de negocios a lo largo del tiempo y trabajar con organizaciones que apoyan a mujeres y niños víctimas de violencia doméstica, al igual que con organizaciones educativas. Decidí participar en este concurso porque me gusta la ayuda social. Miss Paraguay me da la oportunidad de trabajar con los demás”, expresó feliz Athenas Pongo Jungbluth desde Bradenton.

La flamante Miss Residente Paraguaya en Estados Unidos 2025 mañana viernes será recibida por el cónsul general en Miami, Tomás Bittar y otras autoridades diplomáticas. Posteriormente, Athenas Pongo Jungbluth viajará a Washington para realizar producciones fotográficas junto a los monumentos más emblemáticos y también visitará la Embajada de Paraguay.