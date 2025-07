“La Locomotora” Oliveras sufrió un ACV: la campeona que aprendió boxeo para escapar de la violencia de género

El último parte médico indica que Oliveras permanece en estado delicado, con pronóstico reservado. Según explicó el director del hospital, Bruno Moroni, la paciente sufrió una obstrucción arterial que sigue generando cambios en su cuadro clínico.

“Está en una etapa crítica. La lesión produce alteraciones permanentes y eso condiciona la evolución”, señaló el médico. Oliveras ingresó al hospital en estado confusional y hasta ahora no ha mostrado mejoras significativas. No requiere respirador, pero continúa con parálisis en la mitad izquierda de su cuerpo.

¿Qué le pasó a “La Locomotora” Oliveras?

El ACV ocurrió el lunes por la mañana. Oliveras se encontraba en su casa cuando le comentó a su hijo que se sentía mal. Fue trasladada de inmediato al hospital, donde los primeros chequeos confirmaron el cuadro isquémico.

El accidente cerebrovascular se produjo por un coágulo que interrumpió el flujo de sangre al cerebro. Este tipo de ACV es el más común y puede generar daños graves, como parálisis o pérdida de funciones motoras, tal como ocurrió en su caso.

Según el equipo médico, Oliveras no presentaba antecedentes de factores de riesgo.

¿Quién es “La Locomotora” Oliveras?

Marcela Alejandra “La Locomotora” Oliveras es una leyenda del boxeo femenino: fue seis veces campeona mundial y todas sus victorias fueron por nocaut. Nadie logró derribarla en un ring, pero sus peleas más duras comenzaron mucho antes de subir a un cuadrilátero.

Oliveras empezó a entrenar boxeo para defenderse de la violencia de género. Cuando tenía 14 años, sufría violencia física por parte de quien era su pareja y padre de su hijo. En una entrevista con Aire Digital en 2021, relató cómo el deporte fue su salvavidas:

“La violencia de género fue lo que me llevó a aprender a defenderme. Yo no fui a aprender boxeo, fui a aprender a no morirme en manos de un golpeador”, contó en una entrevista con Aire Digital (Argentina) en 2021.

En su pueblo no había gimnasio, así que entrenaba sola: hacía flexiones, sentadillas y practicaba sombra imaginando ser Tyson. Ese entrenamiento la ayudó a romper el ciclo de violencia: “Un día, cuando me vino a pegar otra vez, cerré el puño y le di con toda la fuerza que tenía. Él cayó al piso sorprendido. Agarré una bolsita de nylon, a mi bebé que tenía días, y me fui. No volví nunca más”.

Su vida después del boxeo: política y compromiso social

Tras retirarse del boxeo en 2019, Oliveras inició una carrera política. Fue candidata a diputada nacional y luego trabajó en la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos del Ministerio de Seguridad de la Nación.

En 2024 se sumó al Frente de la Esperanza, un espacio político cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. En abril de este año fue electa convencional constituyente en Santa Fe con el 5,6% de los votos.

¿Qué pasará con su tratamiento?

El equipo médico que atiende a “La Locomotora” Oliveras continúa monitoreando su evolución, pero el cuadro sigue siendo crítico. Por el momento no se registran mejoras ni retrocesos significativos, y los especialistas mantienen un seguimiento minuto a minuto por la inestabilidad de la situación.