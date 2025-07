Wanda Nara contó la verdadera causa de su separación de Icardi

La mediática pareja argentina compuesta por Wanda Nara y Mauro Icardi llevaba junta más de una década y había sorteado múltiples escándalos. En setiembre del año pasado, el matrimonio confirmó su distanciamiento, y a partir de eso surgieron rumores de infidelidades y diferencias irreconciliables que corrieron como reguero de pólvora.

En una entrevista reciente, Wanda fue contundente: “Durante estos meses decidí guardar silencio porque ambos estábamos atravesando un momento difícil, y creo que merecíamos respeto”.

“La verdadera razón de la separación fue el desgaste natural de la relación. No hubo traiciones ni terceros en discordia. Sentimos que nuestros caminos personales y profesionales comenzaron a tomar rumbos distintos”, expresó Wanda Nara.

“A él le costó mucho la separación. Yo hice el duelo estando a su lado. Lo hablamos muchas veces y él siempre sintió que iba a poder recuperar a la familia o recuperarme. Tres años intenté recuperar la confianza en él, pero no pude. No me arrepiento, porque si no me hubiera dado la oportunidad me habría quedado la duda. La familia que teníamos merecía una y mil oportunidades más, pero no se dio”, se puede leer en TN, donde se publicó una nota tras la portada que protagonizó la ex de Mauro Icardi para la Revista ¡Hola! Argentina, medio al cual dio la entrevista.

Wanda Nara también se refirió a la familia que formaron juntos y cómo acordaron priorizar el bienestar de sus hijos: “La separación fue en buenos términos. Seguimos siendo un equipo para nuestros hijos, y eso es lo más importante para nosotros”.

Reacciones y apoyo en las redes

La revelación de Wanda Nara generó empatía en redes sociales, donde sus seguidores destacaron la honestidad de Wanda y la madurez de ambos en afrontar la situación. Varios medios retomaron sus declaraciones, reconociendo la importancia de abordar los finales de relaciones largas con respeto mutuo.