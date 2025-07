Icardi demandará a su ex tras filtración de vídeo íntimo

El material, que fue publicado en redes por Rey y rápidamente se viralizó, generó un aluvión de comentarios, burlas y especulaciones, especialmente por una supuesta característica física del futbolista que muchos señalaron con crueldad: un “micropene”. Icardi reaccionó y anunció a su entorno legal que tomará medidas contra ambas mujeres por violación a la intimidad, exposición mediática no consentida y daño a la imagen personal y profesional, según afirmaron en el Diario de Mariana (América)

“No sean baratitos”: la reacción pública de Icardi

Horas después de la difusión del video –que Rey aseguraba le había enviado Icardi vía Instagram–, el jugador del Galatasaray publicó un mensaje en sus redes burlándose del montaje: “Si van a editar y filtrar, por lo menos háganlo más creíble. Tranquilos, no me ofende, pero sean competentes… ¡no baratitos!”. El mensaje fue acompañado de una imagen suya en Old Trafford.

La decisión de iniciar acciones legales llegó poco después, cuando el futbolista recibió el aval de sus abogados, que ya trabajan en presentar las denuncias por la filtración y distribución de contenido íntimo sin consentimiento.

Lea más: Wanda Nara contó la verdadera causa de su separación de Icardi

Acusaciones cruzadas y un video que encendió las redes

El conflicto comenzó cuando Natasha Rey acusó públicamente a Icardi de enviarle mensajes privados y videos íntimos mientras su pareja estaba en Argentina. Para respaldar su versión, compartió capturas de chats, declaraciones provocadoras y finalmente publicó un video presuntamente íntimo del jugador, parcialmente censurado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La publicación no solo avivó la polémica, sino que generó una catarata de comentarios en redes, algunos de ellos centrados en el cuerpo del futbolista. El conductor Ángel de Brito incluso comparó los tatuajes visibles en el clip con los de Icardi, lo que aumentó las especulaciones sobre la veracidad del material.

Rey, lejos de retractarse, redobló la apuesta. En una historia de Instagram escribió: “En breve muestro tu mini pe..., las fotos que me mandaste”. En otro posteo agregó: “Te ardió, te llegó. No le entran las balas a él”, dando a entender que el contenido era real y que Icardi mentía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Wanda Nara, también bajo el radar legal

Según trascendió desde el entorno del jugador, Wanda Nara estaría involucrada indirectamente en la filtración del video o, al menos, habría sido cómplice en su difusión. Por esa razón, los abogados de Icardi la incluirán en la presentación judicial, con el argumento de que su accionar forma parte de una campaña sistemática de desprestigio.

La relación entre Icardi y Nara viene cargada de conflictos públicos, declaraciones cruzadas y escándalos mediáticos. Este nuevo episodio eleva aún más la tensión, y todo indica que el futbolista está decidido a defender su imagen con el respaldo de la justicia.

<br>