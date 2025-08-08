Evaluna cumplió 28 y Camilo le dedicó un tierno mensaje

Evaluna Mercedes Reglero Rodríguez, más conocida como Evaluna Montaner, cumplió 28 años ayer 7 de agosto. La celebración fue a pura familia, rodeada del amor de su esposo Camilo Echeverry y sus hijitas Índigo y Amaranto en España, donde el músico colombiano hoy comienza su tour de verano.

“Feliz cumpleaños Evaluna. Niña mía. Enigmática. Casi una docena de cumpleaños juntos. Tu ligereza me enseña a tomarme menos en serio la vida. Quiero disfrutar con la facilidad con la que tú lo haces", escribió Camilo en su cuenta de Instagram para felicitar a Evaluna el día que completó una nueva vuelta al sol.

“Quiero para siempre llegar como anoche de otra ciudad lejana a besarte, a oler tu pelo y tu cuello en silencio para no despertar a Indi y a Mara. Te amo”, destacó el enamorado esposo Camilo Echeverry. Y, por supuesto, fue Evaluna la primera en reaccionar al posteo de su marido expresando feliz: “Te amo tanto mi vida. Me siento tan amada por ti. ¡Gracias!“.

