Evaluna cumplió 28 y Camilo le dedicó un tierno mensaje

Evaluna Montaner llegó a los 28 años de vida y su esposo Camilo Echeverry le dedicó unas emotivas líneas en las redes. “Niña mía. Enigmática. Casi una docena de cumpleaños juntos”, destacó el yerno de Ricardo Montaner.

08 de agosto de 2025 - 08:00
La cumpleañera Evaluna Montaner y su esposo Camilo Echeverry.
La cumpleañera Evaluna Montaner y su esposo Camilo Echeverry.

Evaluna Mercedes Reglero Rodríguez, más conocida como Evaluna Montaner, cumplió 28 años ayer 7 de agosto. La celebración fue a pura familia, rodeada del amor de su esposo Camilo Echeverry y sus hijitas Índigo y Amaranto en España, donde el músico colombiano hoy comienza su tour de verano.

Evaluna y Camilo, siempre enamorados. (Instagram/Evaluna Montaner de Echeverry)
Evaluna y Camilo, siempre enamorados.

Lea más: Evaluna a Camilo en sus Bodas de Madera: “Sigo sintiendo mariposas por ti”

“Feliz cumpleaños Evaluna. Niña mía. Enigmática. Casi una docena de cumpleaños juntos. Tu ligereza me enseña a tomarme menos en serio la vida. Quiero disfrutar con la facilidad con la que tú lo haces", escribió Camilo en su cuenta de Instagram para felicitar a Evaluna el día que completó una nueva vuelta al sol.

Lea más: Camilo y Evaluna, ¡encantados con el tereré y el mbeju!

¡Hermosa parejita! Evaluna y Camilo cumplieron cuatro años de casados.
¡Hermosa parejita! Evaluna y Camilo ya llevan cinco años de casados.

“Quiero para siempre llegar como anoche de otra ciudad lejana a besarte, a oler tu pelo y tu cuello en silencio para no despertar a Indi y a Mara. Te amo”, destacó el enamorado esposo Camilo Echeverry. Y, por supuesto, fue Evaluna la primera en reaccionar al posteo de su marido expresando feliz: “Te amo tanto mi vida. Me siento tan amada por ti. ¡Gracias!“.

