¡El albirrojo Juan Cáceres ya tiene a Maicol en sus brazos!

Juan José Cáceres compartió con sus seguidores en Instagram una tierna noticia hace solo unas horas. El jugador del Dinamo Moscú y la Albirroja anunció que ya llegó al mundo su esperado hijo Maicol.

“Les presento al amor de nuestras vidas Maicol Cáceres -07-08-2025- Hijo mío, nos tenés completamente enamorados”, escribió Juan Cáceres junto a dos postales donde se lo ve sonriente con el recién nacido.

“Tenerte en mis brazos es hermoso, soy el papá más feliz del mundo, prometo cuidarte y amarte toda mi vida”, destacó el futbolista que juega en la Liga Premier de Rusia.

El papá de estreno Juan Cáceres recibió en sus redes sociales las felicitaciones de varios colegas, entre ellos Julio Enciso, Bruno Valdez, Paulo Da Silva y Charli González.

