Chad Michael Murray reveló que perdió “casi el 50%” de su sangre en un incidente que casi le cuesta la vida a los 15 años

El actor estadounidense Chad Michael Murray, recordado por su papel en One Tree Hill, contó que a los 15 años estuvo al borde de la muerte tras una grave complicación médica que lo dejó hospitalizado por más de dos meses.

Por ABC Color
11 de agosto de 2025 - 09:18
Chad Michael Murray vuelve a ponerse en los zapatos de Jake, su emblemático personaje de la exitosa comedia Freaky Friday (2003), para la esperada secuela Freakier Friday.
En una entrevista para el pódcast Great Company, el intérprete de 43 años recordó que sufrió una torsión intestinal que derivó en una hemorragia interna.“Perdí el 50% de mi sangre. Estaba en mi lecho de muerte”, relató. Durante el proceso, permaneció en un estado intermitente de conciencia y llegó a ver a un sacerdote junto a su cama para administrarle la extremaunción.

Murray aseguró que fue una enfermera quien le salvó la vida al practicarle una transfusión de sangre. Otra enfermera, que trabajaba como modelo, lo animó a incursionar en ese mundo y lo llevó a una convención en Orlando, donde descubrió una competencia de actuación que marcaría el inicio de su carrera en Hollywood.

Además del impulso profesional, el actor afirmó que esa experiencia fortaleció su fe y lo unió profundamente a su padre, quien lo visitó y acompañó diariamente pese a criar solo a cinco hijos.

A sus 43 años, el actor retoma aquel rol que marcó su estatus de ídolo adolescente, y admite que regresar al set fue como si no hubiese pasado el tiempo.

