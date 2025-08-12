Cris Morena y Gustavo Yan se expresan tras la pérdida de su nieta Mila

Valentín publicó sobre su desempeño en la final P6 de una competencia organizada por Ambrogio Racing, destacando su buen ritmo y agradeciendo el apoyo del equipo. En los comentarios, sus abuelos expresaron un mensaje cargado de emoción y unión familiar. “Valen querido, hoy vimos con Tomás tu carrera por televisión, nos emocionó, nos enorgulleció que estuvieses ahí de alguna manera representando a nuestra familia”, escribieron, reconociendo la fuerza que les brinda su nieto en este momento tan difícil.

Consciente del dolor que atraviesan, Cris y Gustavo enfatizaron que, a pesar de la tristeza profunda, permanecen firmes: “Estamos tristes, con mucho dolor, pero de pie. Gracias por todo el cariño que nos hacen sentir.” Además, reafirmaron el amor que los une y el orgullo que sienten por Valentín, destacando la importancia del apoyo mutuo para atravesar esta pérdida: “Tu corazón corre junto a toda nuestra familia… el amor que nos une en todo y a pesar de todo siempre juntos.”

Este mensaje de Cris Morena y Gustavo Yán evidencia el fuerte lazo familiar que se sostiene frente a la tragedia, mostrando cómo encuentran en la presencia y logros de su nieto un motivo para seguir adelante, honrando la memoria de Mila y de Romina Yan.

Conforme trascendió en medios argentinos, los padres de la nena fallecida decidieron quedarse en Miami, donde serán acompañados al menos unos 20 días más por Cris Morena y Gustavo Yan.

