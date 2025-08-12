Gente

Cris Morena y Gustavo Yan se expresan tras la pérdida de su nieta Mila

En medio del dolor por la reciente muerte de su nieta Mila, Cris Morena y Gustavo Yan compartieron sus primeras palabras públicas a través de las redes sociales, respondiendo a una publicación de Valentín, su nieto y hijo de Romina Yan —la hija fallecida de la pareja— quien participó en una carrera de automovilismo.

Por ABC Color
11 de agosto de 2025 - 16:46
Valentin Yan, hijo de Romina Yan.
Valentín publicó sobre su desempeño en la final P6 de una competencia organizada por Ambrogio Racing, destacando su buen ritmo y agradeciendo el apoyo del equipo. En los comentarios, sus abuelos expresaron un mensaje cargado de emoción y unión familiar. “Valen querido, hoy vimos con Tomás tu carrera por televisión, nos emocionó, nos enorgulleció que estuvieses ahí de alguna manera representando a nuestra familia”, escribieron, reconociendo la fuerza que les brinda su nieto en este momento tan difícil.

Consciente del dolor que atraviesan, Cris y Gustavo enfatizaron que, a pesar de la tristeza profunda, permanecen firmes: “Estamos tristes, con mucho dolor, pero de pie. Gracias por todo el cariño que nos hacen sentir.” Además, reafirmaron el amor que los une y el orgullo que sienten por Valentín, destacando la importancia del apoyo mutuo para atravesar esta pérdida: “Tu corazón corre junto a toda nuestra familia… el amor que nos une en todo y a pesar de todo siempre juntos.”

El mensaje de Cris Morena y Gustavo Yan para su nieto Valentín.
Este mensaje de Cris Morena y Gustavo Yán evidencia el fuerte lazo familiar que se sostiene frente a la tragedia, mostrando cómo encuentran en la presencia y logros de su nieto un motivo para seguir adelante, honrando la memoria de Mila y de Romina Yan.

Conforme trascendió en medios argentinos, los padres de la nena fallecida decidieron quedarse en Miami, donde serán acompañados al menos unos 20 días más por Cris Morena y Gustavo Yan.

